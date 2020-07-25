مصدر باللجنة الخماسية لـ في الجول: تم دعوتنا للبطولة العربية في قطر.. ونقيّم الموقف مثلما فعل الزمالك

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا من فيفا، للمشاركة في البطولة العربية التي تُنظَم في قطر العام المقبل.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية المشرفة على اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "وصلنا خطاب من فيفا للمشاركة في تلك البطولة، وهو الخطاب نفسه الذي أُرسل إلى كافة الاتحاد العربية".

وأضاف: "فيفا قرر إقامة البطولة في قطر تحت مسمى كأس العربي بشهر ديسمبر 2021، لتكون بروفة لمونديال 2022".

وواصل: "القرار الفاصل في المشاركة لن يتم الإعلان عنه الآن، لأن يتبقى أكثر من عام ونصف على موعد البطولة، سيكون سابقا لأوانه الحديث عن الأمر".

وتابع: "سنعرض الأمر على الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، ليكون القرار النهائي من جانب الدولة في ظل المقاطعة القائمة بين مصرو قطر".

وأكمل: "القرار يجب أن يعود للدولة خاصة أنها ليست بطولة رسمية، وإنما ودية، وبالتالي لا يفرض فيفا على الاتحادات المشاركة فيها أو يوقع عليهم عقوبات حال اعتذارهم عن عدم التواجد".

وأتم: "الزمالك على سبيل المثال حصل على موافقة حكومية أولا للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالدوحة أمام الترجي رغم أنها بطولة رسمية ضمن بطولات الاتحاد الإفريقي، وهي نفس الخطوة التي سيتبعها اتحاد الكرة في قرار المشاركة بالبطولة العربية".

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