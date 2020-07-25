مصدر باللجنة الخماسية لـ في الجول: تم دعوتنا للبطولة العربية في قطر.. ونقيّم الموقف مثلما فعل الزمالك

السبت، 25 يوليه 2020 - 23:57

كتب : عاطف شادي

توافد الجماهير المصرية على استاد القاهرة

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا من فيفا، للمشاركة في البطولة العربية التي تُنظَم في قطر العام المقبل.

وكشف مصدر باللجنة الخماسية المشرفة على اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "وصلنا خطاب من فيفا للمشاركة في تلك البطولة، وهو الخطاب نفسه الذي أُرسل إلى كافة الاتحاد العربية".

وأضاف: "فيفا قرر إقامة البطولة في قطر تحت مسمى كأس العربي بشهر ديسمبر 2021، لتكون بروفة لمونديال 2022".

وواصل: "القرار الفاصل في المشاركة لن يتم الإعلان عنه الآن، لأن يتبقى أكثر من عام ونصف على موعد البطولة، سيكون سابقا لأوانه الحديث عن الأمر".

وتابع: "سنعرض الأمر على الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، ليكون القرار النهائي من جانب الدولة في ظل المقاطعة القائمة بين مصرو قطر".

وأكمل: "القرار يجب أن يعود للدولة خاصة أنها ليست بطولة رسمية، وإنما ودية، وبالتالي لا يفرض فيفا على الاتحادات المشاركة فيها أو يوقع عليهم عقوبات حال اعتذارهم عن عدم التواجد".

وأتم: "الزمالك على سبيل المثال حصل على موافقة حكومية أولا للمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالدوحة أمام الترجي رغم أنها بطولة رسمية ضمن بطولات الاتحاد الإفريقي، وهي نفس الخطوة التي سيتبعها اتحاد الكرة في قرار المشاركة بالبطولة العربية".

اقرأ أيضا:

فاروق جعفر يفسر تصريحاته

النني يسجل في وداعية الموسم

إنتر يخطف الوصافة من أتالانتا

الزمالك يواجه وادي دجلة على 4 أشواط

إنتر يرد على أنباء التعاقد مع ميسي

منتخب مصر مصر
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد حسن: الكل مُتحامل على فاروق جعفر.. تصريحاته غير موفقة ولكن 57 دقيقة | الدوري المصري
عضو مجلس إدارة الزمالك: أتمنى أن يكون دوري الأبطال مصري.. وحقيقة تصريحات فاروق جعفر ساعة | الدوري المصري
حمادة أنور: لا يوجد عجز في ميزانية الزمالك ولدينا فائض 55 مليون.. ونركز على الدوري والأبطال ساعة | الدوري المصري
وكيله: رغبة تراوري بعد بيراميدز اللعب لـ الأهلي.. والكونفدرالية قد تجعله يرحل ساعة | الدوري المصري
خالد جلال: لا أعلم كيف سيواجهنا الإنتاج الحربي 2 ساعة | الدوري المصري
طبيب الزمالك ردا على فرج عامر: لا يجوز المزاح بخصوص فيروس كورونا.. تسببت في قلق كبير 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر باللجنة الخماسية لـ في الجول: تم دعوتنا للبطولة العربية في قطر.. ونقيّم الموقف مثلما فعل الزمالك 2 ساعة | مصر
الإنتاج الحربي: 5 عينات إيجابية تحوّلت إلى سلبية بالفعل 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة طارق حامد أمام سموحة
قد ينال إعجابك