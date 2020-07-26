صلاح يواجه نيوكاسل وعينه على رقم لم يحققه نجوم ليفربول من قبل

يدخل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول مباراة نيوكاسل يونايتد يوم الأحد وعينه على رقم قياسي قد يحدث لأول مرة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

إذا هز صلاح شباك نيوكاسل سيصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية في الدوري ضد نيوكاسل.

الهدف المنتظر من صلاح أمام نيوكاسل، سيرفع رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدفا مع ليفربول.

سيصبح صلاح بذلك أول لاعب في صفوف ليفربول يسجل 20 هدفا في الدوري في ثلاثة مواسم متتالية منذ روجر هانت الذي فعلها في مواسم 1963-1964 و1964-1965 و1965-1966.

سيكون الدولي المصري رابع لاعب يفعل ذلك طوال تاريخ النادي.

صلاح هو هداف ليفربول في كل البطولات للموسم الثالث على التوالي، إذ سجل حتى الآن 23 هدفا، بفارق هدفين عن ساديو ماني.

ودافع صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين، وذلك بعد التتويج بلقب المسابقة الغائب عن ليفربول منذ 30 عاما.

وسجل لاعب بازل السابق 19 هدفا في الدوري هذا الموسم قبل جولة من نهاية المسابقة، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لاعبان فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي حققا الجائزة 3 مرات، وهما شيرار وتييري هنري هداف أرسنال.

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