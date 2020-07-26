أحمد حسن: الكل مُتحامل على فاروق جعفر.. تصريحاته غير موفقة ولكن

طالب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عدم تعليق "المشنقة" على حد وصفه، لـ فاروق جعفر نجم مصر والزمالك السابق، بعد تصريحاته الأخيرة.

وخرج فاروق جعفر بتصريحات نارية في الساعات الأولى من يوم السبت، ليتحدث عن مساعدة التحكيم للفرق المصرية في إفريقيا، إلى جانب "مجاملة" منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 1990، قبل أن يفسر تصريحاته. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد حسن: "الكل متحامل على فاروق جعفر وهو أحد الرموز الكروية في مصر ويجب احترامه".

وأردف في تصريحاته عبر قناة النهار " بكل تأكيد تصريحاته غير موفقة بالمرة، ولكن لا يجب تعليق المشنقة له، وليس هو فقط من سيتسبب في حالة الاحتقان".

وأضاف "رفقا بـ فاروق جعفر وإذا كنا سنتحدث عن الاحتقان، فهناك العديد من التجاوزات الرهيبة وكم كبير من الأشخاص يفعلون ذلك بلا أي محاسبة. ليس تصريحاته هي من ستسبب في الاحتقان".

وأشار "انظروا لشاشات التلفاز وكم التصريحات غير المسؤولة التي تُقال وكم التجاوزات اليومية. يجب أن يكون هناك مسؤولية للكلمة لأي شخص داخل المنظومة الكروية في مصر".

وتابع "حزين على حال المنظومة الكروية في مصر. نحن نتراجع في كل شيء".

وعقب أحمد حسن على تصريحات فاروق جعفر، قائلا: " عاصرت أجيال عديدة جدا ولا يحضر قائد الفريق أو المنتخب الاجتماع الفني قبل المباراة. هذا الأمر لا يحدث نهائيا".

واستدرك " لا أعرف إذا كان حدث ذلك في جيل فاروق جعفر، ولكن لا أعتقد ذلك".

واستمر "تصريحات فاروق جعفر غير موفقة بالمرة وتعجبت منها ولكن يجب ألا نقف أمامها كثيرا. يجب ألا نُعلق المشنقة له".

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