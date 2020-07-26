تشكيل ليفربول – صلاح احتياطي ضد نيوكاسل

الأحد، 26 يوليه 2020 - 16:13

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بتتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

يجلس محمد صلاح مهاجم ليفربول على مقاعد البدلاء في مباراة فريقه ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه الذي يواجه نيوكاسل في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

لو دخل صلاح كبديل ستكون المباراة الـ48 والأخيرة له هذا الموسم في كل المسابقات، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 13 خلال 4035 دقيقة ظهر فيها.

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ليفربول توج باللقب ويسعى للوصول للنقطة رقم 99 بالفوز على نيوكاسل في ملعبه.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندي روبرتسون - نيكو ويليامز - فيرجيل فان دايك - جو جوميز

في الوسط: جيني فينالدوم - نابي كيتا – جيمس ميلنر

في الهجوم: أليكس أوكسلايد شامبرلين – تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي

ويجلس روبرتو فيرمينو وساديو ماني بجوار صلاح على مقاعد البدلاء.

ورفع لاعبو ليفربول كأس الدوري الإنجليزي في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء عقب الفوز على تشيلسي 5-3 ضمن الجولة قبل الأخيرة.

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