مدرب الرجاء: لا نهتم بنظام دوري الأبطال.. نريد الإطاحة بالزمالك والعبور للنهائي

الأحد، 26 يوليه 2020 - 14:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

لا يهتم فريق الرجاء بقرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراتين، حسب جمال سلامي مدرب الفريق المغربي، الذي شدد على انشغال فريقه بالاستعداد للفوز بلقب المسابقة.

كاف تراجع عن قرار إقامة نصف نهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة، وقرر اللعب بنظام الذهاب والإياب.

وقال سلامي في تصريحات نشرها موقع le360 sport: "نظام مسابقة دوري أبطال إفريقيا لا يعتبر عائقا أو مشكلة، مستعدون لخوض المنافسات وفق أي صيغة يقرها كاف".

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وأضاف "أكثر ما يهمنا في الوقت الحالي هو الإطاحة بفريق الزمالك والعبور للمباراة النهائية".

وشدد مدرب الرجاء على أن فريقه انتظم في التدريبات الجماعية بكثير من الجدية، في ظل رغبة اللاعبين في الظهور بشكل مميز يجعلهم في مستوى تطلعات الجماهير.

وأوضح "نريد الفوز بالألقاب الثلاثة التي ننافس عليها، وهي الدوري ودوري أبطال إفريقيا والبطولة العربية".

الزمالك سيواجه الرجاء، ويلعب الأهلي ضد الوداد، في نصف نهائي دوري الأبطال.

يذكر إن الاتحاد الإفريقي قرر إجراء مباراتى نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام مباريات الذهاب يوم 25 أو 26 سبتمبر، فيما تقام مواجهة الإياب يوم 2 أو 3 أكتوبر.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر.

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