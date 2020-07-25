تقرير: آلان يقترب من إيفرتون

يقترب إيفرتون الإنجليزي من ضم البرازيلي آلان لاعب وسط نابولي ليلعب مجددا تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

آلان النادي : نابولي نابولي إيفرتون

البرازيلي يُقدر سعره بـ 50 مليون يورو ومع خروجه من حسابات جينارو جاتوزو المدير الفني لـ نابولي انخفض سعره.

ووفقا لصحيفة "إل ماتينو" الإيطالية فأن إيفرتون تقدم بعرض قيمته 38 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز.

فيما سيحصل الدولي البرازيلي على 4.7 مليون يورو سنويا.

آلان ارتبط اسمه من قبل بالانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي لكن أوريليو دي لاورينيتس مالك نابولي رفض رحيله حينها.

وصار آلان (29 عاما) لاعبا بديلا في خطط جاتوزو خاصة عقب عودة النشاط الرياضي إذا شارك كبديل في 3 مباريات ولم يلعب مباراة كاملة.

ولعب آلان تحت قيادة أنشيلوتي بين يوليو 2018 وديسمبر 2019 إذ خاض 61 مباراة في جميع المسابقات.

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