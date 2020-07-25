صلاح: الآن علينا تغيير عقليتنا.. وإيجاد نقاط تجعلنا جائعين للموسم المقبل

السبت، 25 يوليه 2020 - 11:53

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بتتويج ليفربول بكأس الدوري الإنجليزي

يتوقع محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي أن فريقه سيظل منافسا على الألقاب في موسم 2020-2021.

صلاح تحدث لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" قائلا: "تشعر بالجوع عندما تفوز بشيء، فزنا بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وعندما تفوز بشيء يقلل هذا من جوعك".

وواصل: "الآن علينا تغيير عقليتنا، عليك إيجاد نقاط في عقلك تدفعك للأمام وتجعلك جائعا للموسم المقبل وما يليه".

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وأضاف "لا أعلم لما لا نحصد لقب الدوري الإنجليزي مرتين أو ثلاث مرات، لذلك هذا فقط في رؤوسنا".

وأتم "اعتقد أننا إذا واصلنا جوعنا وقاتلنا على كل شيء نمتلك، ستكون الأمور بخير الموسم المقبل، اعتقد أن هذا ممكنا".

صلاح حقق 4 ألقاب منذ ارتدائه قميص ليفربول، لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية والدوري الإنجليزي.

الموسم الجاري رغم تحقيق ليفربول للقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما، إلا أن الفريق فشل في الدفاع عن لقب دوري الأبطال وودع أمام أتليتكو مدريد في ثمن النهائي.

ويختتم ليفربول موسمه بمواجهة نيوكاسل يونايتد خارج القواعد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

ويأمل الريدز في تحقيق الانتصار من أجل رفع رصيدهم إلى 99 نقطة متفوقين على رصيدهم الموسم الماضي بـ 96 نقطة.

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