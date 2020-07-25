موندو ديبورتيفو: برشلونة يريد 30 مليون يورو لبيع إيمرسون إلى ميلان

السبت، 25 يوليه 2020 - 12:15

كتب : FilGoal

إيمرسون - ريال بيتيس

أبدى ميلان الإيطالي اهتمامه بضم البرازيلي إيمرسون رويال الظهير الأيمن لـ برشلونة الإسباني والذي يلعب لـ ريال بيتيس.

إيميرسون

النادي : ريال بيتيس

ميلان
برشلونة

ويأمل ميلان في تدعيم خياراته للجبهة اليمنى وضم البرازيلي، مثلما فعل الموسم الماضي وضم الإسباني ثيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر من صفوف ريال مدريد.

والتقى مسؤولو النادي اللومباردي مع وكيل البرازيلي في مقر النادي من أجل التفاوض على ضمه.

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إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية قالت إن برشلونة لن يقبل بأقل من 30 مليون يورو لبيع الظهير البالغ 21 عاما.

اللاعب انضم إلى ريال بيتيس قادما من برشلونة عقب تقاسم الناديين قيمة ضمه من صفوف أتليتكو مينيرو البرازيلي في يناير 2019 مقابل 12.7 مليون يورو.

ويمتلك برشلونة فرصة دفع 6 مليون يورو لضم اللاعب نهائيا حتى العام المقبل من ريال بيتيس، إلا أن يريدون دفع المبلغ فقط من أجل بيعه لاحقا بمبلغ أكبر.

البرازيلي خاض 41 مباراة بقميص الفريق الأندلسي منذ يناير 2019، والموسم الجاري فقط لعب 34 مباراة في جميع المسابقات وسجل 3 أهداف.

ويضم ميلان في الجبهة اليمنى كل من أندريا كونتي ودافيدي كالابريا الذي يعد الأقرب للرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم.

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