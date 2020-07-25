كلوب يعلق على تقارير رغبة ليفربول في انتداب ألكانتارا

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول على تقارير قالت إن فريقه يرغب في التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ.

تياجو ألكانتارا النادي : بايرن ميونيخ ليفربول

وقال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في حواره مع قناة سكاي ألمانيا:"لا توجد أدنى فكرة لدي عمن سيلعب لي الموسم المقبل، لا يوجد ما يقال الآن".

وواصل المدرب الأسبق لماينز ودورتموند "تياجو لاعب رائع، لكنه لاعب في بايرن. هذا كل ما يمكنني قوله".

وزعمت تقارير أن حامل لقب دوري أبطال أوروبا يريد التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني، وقال فابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس إن الفريق الإنجليزي لم يقدم عرضا بعد لانتداب ألكانتارا.

ولم يتعاقد ليفربول حتى اللحظة مع أي لاعب استعدادا للموسم المقبل، وفي المقابل أعلن رحيل آدم لالانا والحارس أندي لونرجان.

ويلعب ألكانتارا (29 عاما) في بايرن منذ 2013 وشارك مع الفريق في 231 مباراة وسجل 31 هدفا وأرسل 37 تمريرة حاسمة.

وتوج اللاعب ذو الأصول البرازيلية بـ16 لقبا مع بايرن وينتهي عقده مع الفريق في 2021.

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