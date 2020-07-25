إصابة شابي بفيروس كورونا

السبت، 25 يوليه 2020 - 11:32

كتب : FilGoal

شابي

أعلن شابي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري ونجم برشلونة السابق إصابته بفيروس كورونا.

وقال الإسباني في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي السد:"اليوم لن أتواجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف. قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قبل مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كورونا".

وواصل "لحسن الحظ أشعر أني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة للعمل. سأكون حريصا جدا على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل. أود أن أشكر جميع المختصين في هذا المجال الصحي".

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وأتم "اهتموا بأنفسكم وأراكم قريباً في الملعب".

ويلعب السد يوم السبت ضد ضيفه الخور في أول مباراة للناديين مع استئناف دوري نجوم قطر الذي توقف في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتل السد المركز الثالث في ترتيب الدوري ورصيده 32 نقطة مبتعدا بعشر نقاط عن المتصدر الدحيل.

وتتبقى للسد 5 مباريات في الدوري.

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السد شابي هيرنانديز
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