تقرير: موليكا وافق على الانتقال لـ ليل الفرنسي

قالت قناة "كانال بلوس" الفرنسية إن الكونغولي جاكسون موليكا وافق على الانتقال لصفوف ليل الفرنسي.

جاكسون موليكا النادي : مازيمبي ليل

موقع "Foot RDC" الكونغولي أوضح أن القناة الفرنسية أعلنت موافقة مهاجم مازيمبي على الانتقال للفريق ومن ثم الرحيل لصفوف موسكورن البلجيكي أو بوافيشتا البرتغالي على سبيل الإعارة.

فيما قال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com إنه "سيطلب من رئيس مازيمبي الموافقة على العرض".

وستقدر قيمة انتقال اللاعب البالغ 20 عاما بمليوني يورو.

ولا يعد عرض ليل الأول من الدوري الفرنسي إذ سبقه نادي لانس.

وكان لانس الفرنسي تقدم بعرض لنادي مازيمبي للحصول على خدمات موليكا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مقابل 100 ألف يورو، مع أحقية الشراء مقابل 300 ألف يورو.

والذي قوبل بالرفض من قبل نادي مازيمبي.

ويستعد نادي ليل لبيعه مهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين إلى نابولي في صفقة تُقدر بـ 60 مليون يورو.

وكان موليكا على رادار الأهلي في وقت سابق لكن أمير توفيق صرّح أن النادي لا يفكر حاليا في ضم مهاجما أجنبيا جديدا (طالع التفاصيل).

موليكا هداف مازيمبي وأحد أبرز المهاجمين في قارة إفريقيا خلال الفترة الحالية يعد هدفا للكثير من الأندية التركية والبلجيكية والفرنسية وفقا للتقارير الصحفية مؤخرا التي أشارت أيضا إلى اهتمام الأهلي بضم اللاعب.

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