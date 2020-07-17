في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ"

جاكسون موليكا، هو الاسم الأكثر تداولا في الصحف الإفريقية في الفترة الأخيرة. فما مصير نجم مازيمبي الكونغولي من الرحيل عن الفريق؟ وماذا عن موقف الأهلي؟ أسئلة عديدة يُجيب عنها FilGoal.com.

لنبدأ قصة موليكا بالحديث عن موقف الأهلي أولا.

مصدر مقرب من موليكا تحدث مع FilGoal.com ليكشف: "الأهلي سبق وتوصل لاتفاق مع موليكا على الشروط الشخصية للانضمام للقلعة الحمراء".

وأوضح "حديث الأهلي مع اللاعب ووكيله كان منذ مدة ووقتها تم الاتفاق على الشروط الشخصية، فيما يخص راتبه مع الفريق ومدة العقد".

وأردف "لكن الأهلي لم يتقدم بأي عرض رسمي لـ مازيمبي الذي يرفض من الأساس فكرة بيع اللاعب".

وأشار "الأولوية بالنسبة لـ موليكا هي الاحتراف في أوروبا، ثم الأهلي، واللاعب يرفض فكرة اللعب في الخليج".

في الأسابيع القليلة الماضية، أعلن الأهلي موقفه من سوق الانتقالات. سوق لا ينوي الأهلي خلاله التعاقد مع أي لاعب أجنبي جديد.

وقال أمير توفيق في تصريحاته مع الموقع الرسمي للأهلي وقتها: "فايلر لم يطلب ضم أي لاعب أجنبي. حدد طلباته في لاعبين فقط في المرحلة الحالية أحدهما طاهر".

تصريحات أمير توفيق جاءت واضحة باحتمالية إتمام صفقة أخرى للأهلي ولكن "صفقة من داخل مصر".

موقف أجانب الأهلي لم يُحسم حتى الآن مع عدم تحديد مصير وليد أزارو الذي يقترب من العودة لصفوف الفريق، حسبما علم FilGoal.com. موقف قد يكون سببا في عدم رغبة الأهلي في التحرك بشكل رسمي مع أي صفقة أجنبية في الوقت الحالي.

موليكا وفرنسا

إذا انتهينا من الحديث عن قصة موليكا والأهلي، فماذا عن قصة موليكا وفرنسا؟

العرض الرسمي الوحيد حتى اللحظة الذي وصل لـ نادي مازيمبي من أجل موليكا، كان من فرنسا وتحديدا من فريق لانس الفرنسي.

مازيمبي لم يُفكر ورفض مباشرة عرض لانس لأن المقابل المادي "كان ضعيفا والعرض لم يكن مغريا"، حسبما صرح مصدر مقرب من موليكا لـ FilGoal.com.

لكن النادي الفرنسي يستعد لبداية مرحلة جديدة من التفاوض خلال الـ 48 ساعة المقبلة وقد يتقدم بعرض جديد لضم اللاعب، وفقا للمصدر.

عرض لانس الأول كان يتضمن الحصول على موليكا على سبيل الإعارة لمدة موسم بقيمة 100 ألف يورو، مع أحقية شراء مقابل 300 ألف يورو.

عرض سخر منه ممثلو موليكا، حسبما كشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية في وقت سابق.

موليكا والطرف المفاجئ

وسط الاهتمام الفرنسي ومراقبة أكثر من فريق، فجر نادي أدوانا ستارز الغاني مفاجأة كبرى بعدما أعلن بشكل رسمي نيته التعاقد مع جاسكون موليكا.

النادي الغاني أعلن عبر حسابه الرسمي نيته الدخول في مفاوضات مع مازيمبي من أجل موليكا.

Aduana Football Club is considering negotiation for two key strikers of TP Mazembe, Jackson Muleka and Chico Ushindi — ADUANA FOOTBALL CLUB (@aduanafc) July 17, 2020

فكيف استقبل مازيمبي واللاعب هذا العرض؟ موليكا رفض فكرة اللعب في غانا، حسبما كشف المصدر لـ FilGoal.com.

لكن النادي الغاني يُصر على التعاقد مع اللاعب.

وتواصل FilGoal.com مع السكرتير العام لنادي أدوانا ستارز، جدوين هارلد، للحديث عن موقف النادي من موليكا.

وقال السكرتير العام للنادي الغاني: "نرغب بالفعل في التعاقد مع موليكا وتواصلنا مع مازيمبي بخصوص ذلك".

واستدرك "لكن نادي مازيمبي رفض الفكرة وأخبرنا بأن موليكا ليس للبيع".

وأشار "التواصل مع مازيمبي كان بشكل ودي، ولكننا نستعد خلال الساعات القليلة المقبلة لإرسال أول عرض رسمي لضم اللاعب. سننتظر ونرى ما سيحدث".

موليكا ومازيمبي

كل ما سبق ذكره يدل على إصرار مازيمبي على عدم بيع موليكا، فما سبب ذلك؟

هنا جاء وقت التواصل مع نادي مازيمبي. وهو ما حدث.

مصدر مسؤول داخل نادي مازيمبي فضل عدم ذكر اسمه، تحدث مع FilGoal.com ليعدد أسباب تمسك النادي بـ موليكا.

وقال المصدر: "الموقف صعب للغاية لأنه لا يوجد الوقت الكافي لتعويض رحيل موليكا".

وفسر "الدوري الكونغولي الموسم الجديد يبدأ في شهر أغسطس المقبل، وفترة القيد قاربت على الانتهاء، وهنا فلا يوجد الوقت لـ مازيمبي لتعويض رحيل لاعب بحجم موليكا".

واستكمل "الأمر الوحيد الذي يجعلنا في مازيمبي نوافق على بيع موليكا هو الحصول على عرض أوروبي ضخم. هذا هو الشرط الوحيد".

وشدد "فكرة بيع موليكا داخل قارة إفريقيا غير مطروحة نهائيا في الوقت الحالي".

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وسجل موليكا صاحب الـ 20 عاما 19 هدفا في الموسم الحالي من بينها 7 في دوري أبطال إفريقيا الذي ودعه مازيمبي من الدور ربع النهائي.

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