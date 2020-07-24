التشكيل - بادجي يقود هجومي الأهلي .. وسموحة يهاجم بـ صلاح وطلعت وحسام

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 16:38

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - سموحة

أعلن ريني فايلر تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في المباراة الودية الأولى للأحمر عقب عودة النشاط الرياضي في مصر.

سموحة سبق له أن واجه الزمالك وتكبد الخسارة بنتيجة 5-1.

فيما يستهل الأهلي مشواره استعدادا لمواجهات الدوري ودوري أبطال إفريقيا في الأشهر المقبلة.

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وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: علي معلول – محمود متولي – أيمن أشرف – محمد هاني

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

أمامهم: جيرالدو دا كوستا - محمد مجدي أفشة – محمود كهربا

الهجوم: أليو بادجي

البدلاء: على لطفي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - جونيور أجايي - محمد شكري - أحمد الشيخ - مروان محسن - عربي بدر - أحمد فتحي

فيما جاء تشكيل سموحة كالآتي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمود معاذ – رجب نبيل – محمد عبد المنعم– كريم يح

الوسط: محمد نادي – أحمد جمال - إيدي إيمومو

الهجوم: محمد طلعت – صلاح محسن – حسام حسن

البدلاء: عمر صلاح – يوسف ديوب – أحمد حسن مكي – أحمد حمص – محمد الترهوني – محمد حليمو – شريف رضا – أحمد فؤاد – السيد فريد – فارس مجاهد – محمود فهمي.

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