التشكيل - بادجي يقود هجومي الأهلي .. وسموحة يهاجم بـ صلاح وطلعت وحسام
الجمعة، 24 يوليه 2020 - 16:38
كتب : أحمد الخولي
أعلن ريني فايلر تشكيل الأهلي لمواجهة سموحة في المباراة الودية الأولى للأحمر عقب عودة النشاط الرياضي في مصر.
سموحة سبق له أن واجه الزمالك وتكبد الخسارة بنتيجة 5-1.
فيما يستهل الأهلي مشواره استعدادا لمواجهات الدوري ودوري أبطال إفريقيا في الأشهر المقبلة.
وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي
الدفاع: علي معلول – محمود متولي – أيمن أشرف – محمد هاني
الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج
أمامهم: جيرالدو دا كوستا - محمد مجدي أفشة – محمود كهربا
الهجوم: أليو بادجي
البدلاء: على لطفي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - جونيور أجايي - محمد شكري - أحمد الشيخ - مروان محسن - عربي بدر - أحمد فتحي
فيما جاء تشكيل سموحة كالآتي:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: محمود معاذ – رجب نبيل – محمد عبد المنعم– كريم يح
الوسط: محمد نادي – أحمد جمال - إيدي إيمومو
الهجوم: محمد طلعت – صلاح محسن – حسام حسن
البدلاء: عمر صلاح – يوسف ديوب – أحمد حسن مكي – أحمد حمص – محمد الترهوني – محمد حليمو – شريف رضا – أحمد فؤاد – السيد فريد – فارس مجاهد – محمود فهمي.
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