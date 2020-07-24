مؤتمر كلوب: مشادة لامبارد؟ لسنا مغرورين.. ولم نحسم مصير لوفرين

علق يورجن كلوب مدرب ليفربول على كلام فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الذي قاله أثناء لقاء الناديين يوم الأربعاء في مباراة حسمها الأول بنتيجة 5-3 في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي ردا على كلام لامبارد (طالعه بالضغط هنا):"لا يمكنك اتهامي بشيء مثل ذلك. لسنا مغرورين. لامبارد كان في مزاج تنافسي، أحترم ذلك. قل ما شئت في ذلك الموقف، لحظة عاطفية تماما، جاء ليفوز. لكن عليه أن يعرف أن التحدث عن هذه الأمور بعد المباراة ليس شيئا طيبا. كرجل رياضي، انه الأمر، لم يفعل ذلك وهذا ما لا يعجبني صراحة. أتحدث عن الأمر الآن لأنه تحدث بعد المباراة".

وأثنى الألماني على قائده جوردان هندرسون الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري باختيار رابطة كتاب كرة القدم، قائلا:"لربما كنت سأختاره أنا أيضا. السؤال بالنسبة للاعبي كرة القدم هو ما الذي يجعلك لاعبا؟ الموهبة أم السلوك؟ هندرسون لديه الميزتين. لاعب رائع جاهز للقتال كل يوم في أعلى مستوى. يستحق تماما الجائزة".

ورد كلوب على قول صحفي شبكة سكاي سبورتس إن ديان لوفرين سيرحل عن ليفربول، بالقول:"لم نحسم شيئا بعد لذا لن أتحدث عن الأمر. إن لم نستطع الحديث عن رحيل محتمل لا يمكننا الحديث عن بديل. لا شيء حاليا".

وعلق كلوب على حكم الفيديو المساعد الذي شهدته ملاعب الدوري الإنجليزي لأول مرة في الموسم الحالي "لا زلت لا أفهم متى يتدخل VAR ومتى لا. الأمر يحتاج تطويرا. لست سعيدا تماما بها. تطبيق التقنية لفت انتباهي، لا تحقق المطلوب. لا أحب القول عن شيء إنه خطأ واضح وصريح".

وأخيرا كشف كلوب لحظته المفضلة من الموسم الذي توج فيه بلقب الدوري "الفوز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي مهد لكل شيء، إضافة إلى حصولنا على 97 نقطة في الدوري (2018-2019). كان عاما رائعا، لا زلنا نعتز به. علينا القيام بذلك. أفضل لحظات الموسم كانت في مباراتين. ليستر سيتي خارج الأرض، وشيفيلد يونايتد في ملعبنا. ليستر، واجهناه بعد العودة من قطر (بعد المشاركة في مونديال الأندية)، لم أتوقع ما فعلناه".

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري.

وتوج ليفربول بالدوري بعد غياب 30 عاما.

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