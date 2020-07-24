هندرسون مدافعا عن صلاح: لقد رفع سقف الطموحات.. شخص رائع خارج الملعب

أثنى جوردان هندرسون قائد ليفربول، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز باختيار رابطة كتاب كرة القدم، على زميله محمد صلاح مشيدا بما قدمه نجم مصر للفريق.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وقال هندرسون في حواره مع صحيفة ليفربول إكو:"الناس ينتقدون في بعض الوقت لكن صلاح كان مذهلا. لقد رفع سقف الطموحات، الناس يتوقعون منه الأداء ذاته في كل عام لكن انظر إلى أدائه وأهدافه، رائع".

وواصل "فقط انظر إلى ما حققه حتى الآن، صنع فارقا كبيرا منذ جاء النادي. شخص رائع خارج الملعب وأن يكون حولك. لا أستطيع مدحه بالشكل الكافي".

واستمر تألق صلاح مع ليفربول للموسم الثالث تواليا، وسجل المصري 23 هدفا في الموسم الحالي بكل البطولات مع ليفربول.

وفاز صلاح بجائزة الحذاء الذهبي في الموسميين الماضيين بعدما اعتلى قائمة هدافي الدوري.

في 2018 نال الجائزة منفردا وفي الموسم الماضي تشاركها مع زميله ساديو ماني وبيير-ايمريك أوباميانج لاعب أرسنال.

ويحتل صلاح حاليا المركز الرابع في ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري، سجل 19 هدفا.

يسبقه أوباميانج (20 هدفا) وداني إنجز لاعب ساوثامبتون (21) وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي (23).

ويحل ليفربول ضيفا على نيوكاسل يونايتد يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الدوري.

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