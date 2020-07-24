في الدوري - ماذا تغير في الإسماعيلي والمصري قبل العودة

تغييرات تشهدها أندية الدوري المصري، طيلة 4 أشهر من التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت لجنة المسابقات موعد مباريات الدوري المصري عقب عودته حتى نهاية شهر أغسطس بين المباريات المؤجلة ومباريات الجولة الـ 19 وحتى 22.

وقبل 13 يوما من عودة الدوري نستعرض معكم أبرز التغيرات في صفوف الفرق سواء لإصابات أو راحلين عن الصفوف وحتى عائدون من إصابات طويلة الأمد.

الإسماعيلي

الجهاز الفنى: مستمر بالكامل عدا أكرم علياوى مدرب اللياقة البدنية والمتواجد فى تونس من بعد التوقف، وينتظر أن تقدم إدارة النادى له الشكر للمرة الثانية بجانب الاستغناء عن خدمات صبري المنياوي مدير الكرة وذلك خلال فتره التوقف.

الأجانب: أكبر المشاكل التى تواجه الإسماعيلي خلال هذه الفترة، نظرا لتواجد 4 منهم فى بلادهم وهم التونسي فخر الدين بن يوسف والعراقي همام طارق والناميبى بنسون شيلونجو والأوغندى باتريك كادو.

ولم يعد سوى بيكيتى سيلفا لاعب منتخب غينيا بيساو.

الإصابات: الفريق مازال ينتظر شفاء باهر المحمدى المصاب من قبل التوقف.

وأصيب خلال الفترة الحالية محمد الشامى وعمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمد صادق

وتعرض الثنائي محمد حمدي زكى ونادر رمضان للإصابة بـ فيروس كورونا.

ومن المنتظر تعافي الكل قبل استئناف لقاءات الدوري.

تعديلات فنية: يشارك كل اللاعبين فى التدريبات واللقاءات الودية خاصة مجموعه اللاعبين الصاعدين مثل مدحت فقوسة ومصطفى فارس ومحمد عمار وحازم مرسى وكماتشو.

وستتم العودة إلى عدد محدود من اللاعبين الذين أثبتوا أمكانياتهم وأنهم سيكونوا القوام الأساسى للفريق.

الملعب: كما هو بدون تغيير من قبل التوقف.

المصري

الجهاز الفني: تولى طارق العشري مهمة تدريب الفريق قبل التوقف بعد رحيل إيهاب جلال.

الأجانب: لم يغادر الرباعى المحترف من مصر منذ توقف الدورى وقبل عودة تدريبات بالفريق.

وطلب طارق العشرى عدم ستمرار الإيفوارى شيخ موكورو وسيتم فسخ التعاقد معه في حال انتهاء مشكلة إيقاف,

فيما أجرى المهاجم النيجيرى أوستن أوموتو جراحة الفتاق قبل ساعات من السفر لمعسكر الأسكندرية.

بينما يشارك بشكل طبيعى الثنائى إيزى إيميكا وسعيدو سينبوريه.

الإصابات :تماثل للشفاء من الإصابة خلال هذه الفترة الظهير الأيسر بهاء مجدى والحارس أحمد مسعود فيما اقترب عماد فتحى من العودة للتدريبات الجماعية بينما يواصل أحمد جمعة تدريبات تأهيل وتقوية للركبة بدلا من التدخل الجراحى.

وفي ظل غياب طويل بسبب الرباط الصليبى يؤدى إسلام صلاح قائد الفريق ومدافعه تدريبات قوية مع أحمد سامح أخصائى التأهيل بالنادى ولم يتحدد بعد موعد عودته للتدريبات الجماعية رغم قربها.

وبعد استئناف التدريبات تعرض حسين رجب مهاجم الفريق بعد يومين من التدريبات بارتشاح في نخاع العظام برأس وعنق أعلى الفخذ الأيمن بسبب تدريبات شديدة قام بها اللاعب أثناء فترة التوقف.

ويتواصل غياب أوستن أوموتو بسبب العملية الجراحية، بجانب إصابة الحارس محمد شحاته بارتشاح خفيف في الركبة خلال مباراة طلائع الجيش الودية ومحتمل عودته بعد أسبوع.

غيابات طارئة: يغيب اللاعب محمود حمد عن صفوف الفريق بسبب الحبس تحقيقات ضده للشروع فى القتل.

الشباب : ضم المصرى حارسه الشاب عمرو البغدادى لمعسكر تعويضا لإصابة الحارس محمد شحاته.

وثنائى هجوم الشباب محمد الجمل و عمر الجرايحى بعد إصابة أوستن أوموتو.

فيما يشارك ثنائى الدفاع محمد عبد السلام الشهير بـ “بندق” و أحمد يوسف منذ بدء تدريبات الفريق ببورسعيد ويتواجدان بمعسكر السكندرية كما قام المصري بتكوين فريق الأمل يتولى تدريبه ميمى عبدالرازق و يضم الفريق أفضل عناصر قطاع الناشئين يتم تجهيزها للفريق الأول.

تعديلات فنية: طارق العشرى المدير الفنى للمصرى أعلن منح فرصة لجميع اللاعبين من أجل إثبات الذات بسبب حاجته لجميع اللاعبين فى ظل إستمرار أزمة إيقاف القيد.

وأنهى عبدالظاهر السقا المدير الرياضي بعض المشكلات التى كانت تواجه اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة وعاد أكثر من لاعب للمشاركة فى التدريبات.

ويهتم العشرى كثيرا برفع المعدل البدنى منذ عودة التدريبات ويرى أن الطريقة المناسبة للفريق فى الدورى هى ما تناسب إمكانيات اللاعبين وليس طريقة لعب يفضلها المدرب و لن يكون مُصرا على طريقته المعتادة و لكن ما يراه مناسبا لإمكانيات لاعبيه.

أزمة كبيرة: يواجه المصرى أزمة مالية كبيرة بدليل إعلان النادى فتح باب التبرعات كما أن معسكر الفريق كان مهددا بالإلغاء للمرة الثانية ولكن رئيس المصرى تحمل تكاليف المعسكر.

وكان المصرى قد طلب من وزارة الرياضة تحمل تكاليف المعسكر ولم يحصل على رد بجانب إعلان محافظ بورسعيد توقف دعم النادى بسبب ظروف جائحة كورونا.

الملعب: المصرى طلب خوض مباريات الدورى على ملعب برج العرب ورغم إعلان إتحاد الكرة ملعب السويس ولكن المصرى ينتظر قرار الأمانة العامة للقوات المسلحة.

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