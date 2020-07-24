الاتحاد السكندري يُعدد لـ في الجول مشاكله قبل مواجهة الزمالك

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 15:30

كتب : هاني العوضي

صورة جماعية لفريق الاتحاد السكندري قبل لقاء الإسماعيلي

أوضح محمد إبراهيم المدرب العام لـ الاتحاد السكندري أن الفريق يواجه صعوبات قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري.

الاتحاد يستهل مشواره بعد عودة النشاط الرياضي في مصر بمواجهة الزمالك في العاشر من أغسطس على ملعب برج العرب.

وقال محمد إبراهيم لـ FilGoal.com: "يغيب 8 عناصر أساسية عن الفريق، من بينها الرباعي المحترف، الأوغندي إيمانويل أكوي والسوري عمر الميداني والليبي أنيس سالتو والغاني ويلسون أكاكبو".

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وتابع "رغم وصول الميداني أمس، إلا أنه لن ينضم للتدريبات قبل إجراء مسحة طبية ونتمنى أن يكون في حالة بدنية جيدة".

وأضاف "ولم ينضم أسامة عزب ومروان النجار لتدريب الفريق بعد عقب تحول نتيجة تحاليلهما من إيجابية إلى سلبية لـ فيروس كورونا، ومن المنتظر أن ينضما هذا الأسبوع".

وأكمل "كما سيغيب عن مواجهة الزمالك، الثنائي أحمد رفعت ورزاق سيسيه بسبب بند عدم المشاركة أمام الزمالك".

وأتم "لسد العجز في صفوف الفريق قرر النادي تصعيد ثنائي فريق الناشئين، محمد عبد الغني وعادل نيمار والذي سبق لهما اللعب مع منتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين".

الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة خاضها في الموسم الحالي من الدوري.

وتعادل مع طنطا 1-1 في مباراة ودية كما خسر من حرس الحدود بهدفين دون مقابل.

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