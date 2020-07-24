الأهلي يخضع لمسحة طبية جديدة يوم الأحد

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 15:51

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

الأهلي - أفشة - ياسر إبراهيم

أعلن الأهلي خضوع عناصر فريقه الأول لكرة القدم لمسحة طبية جديدة يوم الأحد للاطمئنان على سلامة أفراده من فيروس كورونا.

ويستعد الأهلي لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 9 أغسطس المقبل حين يستضيف إنبي.

وأعلن الفريق إصابة لاعبه حمدي فتحي بفيروس كورونا.

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ويلعب الأهلي مباراة ودية يوم الجمعة ضد سموحة في ملعب مختار التتش في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري ورصيده 49 نقطة.

ويستأنف الأهلي مبارياته في الدوري بمواجهة إنبي وبعد 5 أيام يحل ضيفا على الإنتاج الحربي.

ثم يواجه أسوان قبل أن يصطدم بالزمالك في لقاء القمة في 22 أغسطس.

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