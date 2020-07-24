حمادة صدقي لـ في الجول: سلبية عينات الأهلي وسموحة قبل اللقاء الودي

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لـ سموحة سلبية جميع عينات لاعبي الأهلي وسموحة قبل مباراة الفريقين الودية.

ويبدأ الأهلي الاستعداد لعودة الدوري بخوض مباراة ودية أمام سموحة.

وقال حمادة صدقي لـ FilGoal.com: "سلبية كل عينات المسحات الطبية لسموحة والاهلي التي تم إجرائها من أجل الاطمئنان على اللاعبين في الفريقين بالإضافة للأجهزة الفنية".

وأضاف "لا يوجد أي إصابات جديدة بصفوف الفريقين".

وكان الأهلي قد كشف عن إصابة حمدي فتحي متوسط ميدان الأهلي بـ فيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

وواصل صدقي: "أعاني من إصابات عضلية للثلاثي ناصر ماهر وفوزي الحناوي وأحمد أبو الفتوح".

وأتم "لينضم الثلاثي مع محمد كوفي وباتريك نيسيامبي المصابين بكورونا وموضوعين في العزل، ضمن غيابات الفريق.

وكان سموحة قد خاض مباراة ودية أمام الزمالك وخسرها بنتيجة 5-1.

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