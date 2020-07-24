تليجراف: تشيلسي يراقب مدافع أتليتكو

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن تشيلسي يراقب خوسيه خيمينيز لاعب أتليتكو مدريد تحسبا للتفاوض مع الأخير للحصول على خدماته.

خوسيه خيمينيز النادي : أتليتكو مدريد تشيلسي

وكتبت تليجراف أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يسعى لتدعيم دفاع فريقه الذي استقبل أهدافا أكثر من أي فريق آخر في النصف الأعلى من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن تشيلسي لن يفرط في أي من مدافعيه، لكنه يسعى للتعاقد مع مدافع جيد.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري ويستضيف ولفرهامبتون يوم الأحد في الجولة الأخيرة.

ويحتاج رجال لامبارد للفوز أو تفوق مانشستر يونايتد على ليستر سيتي لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبعد 6 أيام يلعب تشيلسي ضد جاره اللندني أرسنال في نهائي كأس الاتحاد.

أما خيمينيز (25 عاما)، فيلعب في فريق روخيبلانكوس منذ 2013 وشارك معه في 190 مباراة وسجل 8 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

وتوج خيمينيز مع أتليتكو بأربعة ألقاب.

طالع أيضا

سرقة سيارة فابينيو

الشوالي يتوقع نهائيا مصريا مغربيا في دوري الأبطال

مواعيد مباريات الجمعة

وكيل جيان: اللاعب لا يمانع الانتقال للدوري المصري

إصابة حمدي فتحي بـ كورونا.. وأجايي بخير

موقف مباراة الأهلي وسموحة الودية