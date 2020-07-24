تليجراف: تشيلسي يراقب مدافع أتليتكو

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 12:12

كتب : FilGoal

خيمينيز

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن تشيلسي يراقب خوسيه خيمينيز لاعب أتليتكو مدريد تحسبا للتفاوض مع الأخير للحصول على خدماته.

خوسيه خيمينيز

النادي : أتليتكو مدريد

تشيلسي

وكتبت تليجراف أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يسعى لتدعيم دفاع فريقه الذي استقبل أهدافا أكثر من أي فريق آخر في النصف الأعلى من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت إلى أن تشيلسي لن يفرط في أي من مدافعيه، لكنه يسعى للتعاقد مع مدافع جيد.

أخبار متعلقة
جوارديولا: أفضل لاعب في العام بإنجلترا؟ هذه الجائزة دائما لـ ليفربول تياجو سيلفا عن ترك باريس: ليس قراري.. لم أرغب في الرحيل هندرسون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باختيار رابطة كتاب كرة القدم نجم ليفربول السابق: الفريق بحاجة للدعم.. والأهم الحفاظ على صلاح وماني وفيرمينو

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب الدوري ويستضيف ولفرهامبتون يوم الأحد في الجولة الأخيرة.

ويحتاج رجال لامبارد للفوز أو تفوق مانشستر يونايتد على ليستر سيتي لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبعد 6 أيام يلعب تشيلسي ضد جاره اللندني أرسنال في نهائي كأس الاتحاد.

أما خيمينيز (25 عاما)، فيلعب في فريق روخيبلانكوس منذ 2013 وشارك معه في 190 مباراة وسجل 8 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

وتوج خيمينيز مع أتليتكو بأربعة ألقاب.

طالع أيضا

سرقة سيارة فابينيو

الشوالي يتوقع نهائيا مصريا مغربيا في دوري الأبطال

مواعيد مباريات الجمعة

وكيل جيان: اللاعب لا يمانع الانتقال للدوري المصري

إصابة حمدي فتحي بـ كورونا.. وأجايي بخير

موقف مباراة الأهلي وسموحة الودية

خيمينيز تشيلسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأجيل ودية أسوان والمقاولون العرب بقرار من اللجنة الطبية 6 دقيقة | الدوري المصري
في الدرجة الثانية - هشام زكريا.. الجوهري مثلي الأعلى وحققت الصعود للممتاز لاعبا ومدربا 15 دقيقة | مصر
الأهلي يخضع لمسحة طبية جديدة يوم الأحد 35 دقيقة | مصر
حمادة صدقي لـ في الجول: سلبية عينات الأهلي وسموحة قبل اللقاء الودي 38 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يُعدد لـ في الجول مشاكله قبل مواجهة الزمالك 56 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كلوب: مشادة لامبارد؟ لسنا مغرورين.. ولم نحسم مصير لوفرين ساعة | ليفربول البطل
وزير الرياضة يحدد موعد عودة الجماهير للمدرجات في إيطاليا ساعة | أوروبا
يوفنتوس يعلن نهاية موسم دوجلاس كوستا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 3 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك