كورييري ديللو سبورت: لاتسيو مهتم بمهاجم ريال مدريد

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 11:17

كتب : FilGoal

بورخا مايورال

يقترب لاتسيو الإيطالي من ضم بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد الإسباني عقب تأكد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

بورخا مايورال

النادي : ليفانتي

لاتسيو

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن هناك اجتماع متوقع بين وكيل اللاعب ومسؤولي النادي في العاصمة الإيطالية روما.

ويبدو أن اللاعب البالغ 23 عاما متحمس لإتمام الصفقة، ويمتلك عقدا ممتدا مع ريال مدريد لـ 5 سنوات براتب 1.7 مليون يورو في الموسم.

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ويريد ريال مدريد بيع مهاجمه الشاب مقابل 13 مليون يورو، فيما يسعى لاتسيو لضمه بمقابل 8 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو حوافز مرتبطة بالأداء.

ولعب مايورال الموسمين الماضيين بقميص ليفانتي على سبيل الإعارة وسجل 9 أهداف في 36 مباراة هذا الموسم.

لاتسيو عاد لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 12 عاما بعدما حسم فوزه أمس على كالياري مقعدا أوروبيا (طالع التفاصيل).

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