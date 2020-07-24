كورييري ديللو سبورت: لاتسيو مهتم بمهاجم ريال مدريد

يقترب لاتسيو الإيطالي من ضم بورخا مايورال مهاجم ريال مدريد الإسباني عقب تأكد تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

بورخا مايورال النادي : ليفانتي لاتسيو

ووفقا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فأن هناك اجتماع متوقع بين وكيل اللاعب ومسؤولي النادي في العاصمة الإيطالية روما.

ويبدو أن اللاعب البالغ 23 عاما متحمس لإتمام الصفقة، ويمتلك عقدا ممتدا مع ريال مدريد لـ 5 سنوات براتب 1.7 مليون يورو في الموسم.

ويريد ريال مدريد بيع مهاجمه الشاب مقابل 13 مليون يورو، فيما يسعى لاتسيو لضمه بمقابل 8 مليون يورو بالإضافة إلى 2 مليون يورو حوافز مرتبطة بالأداء.

ولعب مايورال الموسمين الماضيين بقميص ليفانتي على سبيل الإعارة وسجل 9 أهداف في 36 مباراة هذا الموسم.

لاتسيو عاد لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 12 عاما بعدما حسم فوزه أمس على كالياري مقعدا أوروبيا (طالع التفاصيل).

طالع أيضا

إصابة حمدي فتحي بـ كورونا.. وأجايي بخير

موقف مباراة الأهلي وسموحة الودية

رجب بكار يلدغ 10 لاعبين من الزمالك

ساري: المباريات غريبة للغاية بعد عودة النشاط

قنبلة نووية في سوق الانتقالات

ماذا يقول أودينيزي لـ يوفنتوس عن التتويج؟ ليس اليوم