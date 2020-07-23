راديو راي: والد ميسي يستعد لمناقشة انتقال نجله إلى إنتر

الخميس، 23 يوليه 2020 - 23:03

كتب : FilGoal

ليو ميسي - برشلونة

قنبلة في سوق الانتقالات أعلنت عنها إذاعة "راديو راي" الإيطالية.

الإذاعة الإيطالية قالت إن والد الأرجنتيني ليونيل ميسي سيتواجد في مدينة ميلانو في أغسطس المقبل وسيحصل على شقة في إقليم لومبادريا.

وسيكون مستقبل ميسي مع إنتر، الذي يعد الرقم 1 في قائمة المهتمين بالأرجنتيني.

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والإذاعة أضافت أيضا أن ميسي يحصل حاليا على 30.5 مليون يورو خالصة الضرائب في الموسم.

ومع قانون الضرائب الإيطالي فأن توقيع ميسي لإنتر سيكلف النادي 39.5 مليون يورو سنويا.

وسيدفع ميسي الضرائب على 50% من أرباحه فقط، وهو ما يفعله كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس أيضا.

ويمتلك ميسي موسما واحدا في تعاقده مع برشلونة، ولا تعد تلك المرة الأولى التي يرتبط اسم إنتر بالأرجنتيني.

وسجل ميسي الموسم الحالي 30 هدفا وصنع 26 في 42 مباراة بجميع المسابقات.

ولم ينته موسم ميسي مع البلاوجرانا إذ سيخوض مباراة الإياب من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي الإيطالي.

وقال ماركو ترونكيتي المدير التنفيذي لشركة "بيريلي" التي ترعى نادي إنتر في وقت سابق، إنه قد يساعد في ضم ليونيل ميسي من برشلونة لكنه لن يتمكن من القيام بجهد كبير في الصفقة (طالع التفاصيل).

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قد قالت في وقت سابق إن ميسي لن يرحل عن برشلونة إلا في صيف 2021 (طالع التفاصيل).

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ليونيل ميسي إنتر برشلونة
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