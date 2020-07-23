لاتسيو يستفيق أمام كالياري ويحجز مقعده في دوري الأبطال لأول مرة منذ 12 عاما

حجز لاتسيو مقعده في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل والأخير في إيطاليا بعدما أنهى سلسلة نتائجه السلبية بالفوز على كالياري 2-1 في ختام الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

نسور العاصمة الإيطالية عادوا من جديد لدور المجموعات من دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2007-08.

وسبق أن تأهل الفريق في موسم 2015-16 لكنه ودع من الأدوار التمهيدية.

الإيطالي تشيرو إيموبيلي سجل هدف الفوز وانفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 31 نقطة متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو بفارق هدف واحد.

قوة الفريق ظهرت اليوم بعدما حقق نقطة وحيدة من 15 في آخر 5 مباريات بالدوري الإيطالي، إذ قلب تأخره لفوز.

وصار لاتسيو أكثر فريق يحقق نقاطا بعدما يقلب الطاولة على منافسيه، إذ حصد 25 نقطة بعدما يكون متأخرا في النتيجة.

فوز رفع رصيد لاتسيو إلى 72 نقطة وهو ما حققه الفريق موسم 2017-18 وحينها أنهى خامسا ومن قبله موسم 1999-2000 عندما حققوا لقب الدوري.

وارتفع الفارق بين لاتسيو ومنافسه روما الخامس إلى 11 نقطة قبل 3 جولات على نهاية الموسم.

رقميا لاتسيو يبتعد عن يوفنتوس بـ 8 نقاط ولا زال لديه فرصة ضئيلة للغاية للتتويج بلقب الدوري الإيطالي.

في المقابل واصل كالياري تخبطه وتعرض للخسارة الثانية في آخر 5 مباريات وظل في المركز الـ 13 برصيد 42 نقطة.

وصف المباراة

بعد مرور 4 دقائق سجل البرازيلي جواو بيدرو هدف التقدم لـ كالياري من ركلة ثابتة لكن الحكم ألغى الهدف كوّن الركلة غير مباشرة.

وفي الدقيقة 45 من الشوط الأول سجل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني هدفه الـ11 هذا الموسم بتسديدة ارتطمت بأقدام الدفاع وغالطت توماس ستراكوشا وسكنت الشباك، ومتقدما لكالياري.

رد لاتسيو جاء مباشرا مع بداية الشوط الثاني بتسديدة صاروخية لا تصد ولا تُرد من الصربي سيريجي ميلينيكوفيتش سافيتش في الدقيقة 47.

ومع مرور 60 دقيقة من عمر اللقاء ابتسمت الكرة أخيرا لـ تشيرو إيموبيلي بعدما تلقى بينية من لويس ألبرتو وسجل هدفا في شباك كارينو.

فوز ضمن به لاتسيو التأهل لدوري الأبطال رفقة يوفنتوس وإنتر وأتالانتا من دور المجموعات الموسم المقبل فيما سيخوض روما وميلان ونابولي منافسات الدوري الأوروبي.

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