بيراميدز ينتصر.. رجب بكار يلدغ 10 لاعبين من الزمالك

انتصر فريق بيراميدز وديا على حساب نظيره الزمالك بهدف مقابل لا شيء، ضمن استعدادات الفريقين للفترة المقبلة.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق رجب بكار بتسديدة رائعة باغتت محمد أبو جبل حارس الزمالك في الدقيقة 73.

المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب، شهدت لعب الزمالك بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 39 وذلك بعد طرد محمود علاء.

محمود علاء خرج مطرودا بعدما عرقل محمد حمدي ظهير بيراميدز، الذي كاد ينفرد بالمرمى بعد خطأ في التمرير من محمود علاء.

وظهر مدافع الزمالك ومنتخب مصر غاضبا عقب خروجه مطرودا من الملعب.

طرد محمود علاء بعد تدخله على محمد حمدي .. وعصبيه من اللاعب لحظة خروجه #الزمالك 0 : 0 #بيراميدز #ONTime_Sports pic.twitter.com/ujH748Vbj1 — OnTime Sports (@ONsportEg) July 23, 2020

واعتمد الفرنسي باتريس كارتيرون على التونسي فرجاني ساسي في وسط الملعب في التشكيل الأساسي، إلى جانب مشاركة مصطفى محمد في الهجوم.

وظهر أحمد سيد "زيزو" وإسلام جابر ويوسف إبراهيم "أوباما" في التشكيل الأساسي.

🔴 باتريس كارتيرون يهاجم بيراميدز بمصطفى محمد في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المباراة الودية بعد قليل pic.twitter.com/XCpYUkZhRS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 23, 2020

على الجانب الآخر، فضل الكرواتي أنتي تشاتشيتش عدم الاعتماد على مهاجم صريح، فشارك إيريك تراوري رفقة عبد الله السعيد وإبراهيم حسن.

البداية كانت لصالح الزمالك بعد مرور أقل من دقيقتين وكاد مصطفى محمد أن يسجل الأول لفريقه ولكن تسديدته جاءت أعلى المرمى.

رد بيراميدز جاء بطريقة أكثر خطورة بل وعلى 3 مناسبات.

عبد الله السعيد أطلق تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة اصطدمت في العارضة لتحرم بيراميدز من هدف أول في الدقيقة الثالثة.

وتألق أبو جبل مرتين أمام تراوري قبل مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء.

شوط استمر بطرد محمود علاء، مع سيطرة من بيراميدز.

الشوط الثاني

مدرب بيراميدز أجرى مع بداية الشوط الثاني، تغييرين بالدفع بـ أحمد الشناوي بدلا من مهدي سليمان، وذلك بـ محمد فتحي بدلا من عمر جابر.

واستمر تهديد بيراميدز لمرمى الزمالك عن طريق عبد الله السعيد، قبل أن يخرج الأخير رفقة أحمد أيمن منصور وإبراهيم حسن، وشارك إسلام عيسى ورجب بكار وعبد الله بكرى بدلا منهم.

التغييرات استمرت من بيراميدز قبل وصول الدقيقة 70، فشارك دودو الجباس وعمر لعيوني والشاب إبراهيم عادل بدلا من أحمد توفيق وتراوري ومحمود حمادة.

ونجح رجب بكار في كسر صمت المباراة، بتسديدة متقنة هزت شباك أبو جبل بعد مشاركته بقليل.

جووووووووول رجب بكار يسجل هدف عالمي في شباك محمد أبو جبل 🔥⚽️#الزمالك 0 : 1 #بيراميدز #ONTime_Sports pic.twitter.com/lav5AwgCnv — OnTime Sports (@ONsportEg) July 23, 2020

ومع تبقي ربع ساعة من المباراة، بدأت تغييرات باتريس كارتيرون.

شارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمد عنتر وعبد الله جمعة وعمر السعيد بدلا من زيزو وساسي ومصطفى محمد ومحمد عبد الشافي.

وكاد لعيوني أن يسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز قبل دقائق من نهاية المباراة، ألا أن أبو جبل تصدى للفرصة الأخيرة في اللقاء.