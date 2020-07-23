ساري بعد الخسارة من أودينيزي: المباريات غريبة للغاية بعد عودة النشاط

وصف ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس المباريات بعد استئناف النشاط بـ "الغريبة".

يوفنتوس خسر 18 نقطة حينما يكون متقدم هذا الموسم وتعرض للخسارة من أودينيزي بنتيجة 2-1 في الجولة الـ 35.

ساري قال عقب نهاية اللقاء لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية: "هذا ما يحدث مؤخرا، فقدنا تنظيمنا وشكلنا، لقد حققنا أداءً جيدا في الشوط الأول، وتكبدنا هدف التعادل وأردنا الفوز بأي ثمن، ولهذا السبب بدأنا في الظهور بدون تنظيم وتائهين".

وتابع "لقد كانت رغبتنا هي الفوز ما جعلت الأمور أكثر خطورة، وفقدنا كل شيء في الدقيقة 93 على وجه التحديد لأننا أردنا الفوز بأي ثمن".

يوفنتوس أراد الفوز لتأمين الفوز باللقب التاسع على التوالي، مبتعدا عن أتالانتا بفارق 9 نقاط، وتأجل كل شيء للجولة المقبلة.

وواصل "من الصعب إيجاد توازن في الوقت الحالي، إذ يشعر كل فرد في كل فريق بالتعب. ولذلك نحن لا نلعب بشراسة بسبب ذلك، لكني أعتقد أن التنظيم أكثر أهمية من الشراسة الآن. إنه الإرهاق الذهني أكثر من الجسدي، لأننا فقدنا هدوئنا بعد التعادل".

وأردف "المباريات غريبة للغاية بعد عودة النشاط، حيث يتغير الموقف بسرعة كبيرة. يجب أن نتعلم دروس هذه الجولات ونحاول الحفاظ على شكلنا".

وأتم عن تلقي يوفنتوس 38 هدفا في الدوري: "لقد احُتسب ضدنا 12 ركلة جزاء وهو أمر غير معتاد بالنسبة للأندية الكبيرة".

وأصبح يوفنتوس ثاني أقوى دفاع في الدوري الإيطالي بعد إنتر ومتساويا مع لاتسيو.

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ماتيس دي ليخت تقدم لـ يوفنتوس، وسجل إيليا نستورفسكي هدف التعادل وخطف الإيفواري سيكو فوفانا هدف الفوز القاتل.

فوز هو الأول لأودينيزي على ملعبه أمام يوفنتوس منذ أبريل 2010.

رصيد يوفنتوس توقف عند 80 نقطة في الصدارة بفارق 6 فقط عن أتالانتا، بينما ارتفع رصيد أودينيزي إلى 39 نقطة مبتعدا عن الهبوط بـ 7 نقاط.

ويأمل يوفنتوس من ميلان تعطيل أتالانتا في الجولة المقبلة لتسهيل مهمته في حصد اللقب.



























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