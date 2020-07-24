رئيس لجنة التظلمات: يحق الاستئناف على عقوبات السوبر.. ولا يجوز لفرج عامر عقاب لاعبيه بسبب كورونا

الجمعة، 24 يوليه 2020 - 00:42

كتب : FilGoal

مشادة بين لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية اللقاء في السوبر المصري

أوضح عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن من حق اللاعبين تقديم تظلم لتخفيف عقوبات مباراة السوبر.

وقال الشوربجي: "بعد إعلان العقوبات بإيقاف بعض اللاعبين لنهاية الموسم ومع التظلمات المقدمة أمام لجنة الاستئناف، حددنا عدد المباريات بعد الظروف القهرية التي حدثت وإمكانية عدم إكمال الموسم".

وأضاف عبر قناة النهار "ماذا سيحدث إذا ألغي الموسم هل سنمدد إيقاف اللاعبين؟ لذلك حددنا عدد المباريات، وقرار لجنة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه".

أخبار متعلقة
محامي كهربا: تقدمنا بشكوى ضد الزمالك.. وحكم فيفا المبدئي الشهر المقبل زيزو: "وقفة" رمضان جعلت الزمالك يعود للقاء السوبر مثلما حدث العكس في ركلة جزاء كهربا الرجل الثاني – محمد صلاح لـ في الجول: كهربا تسبب في مشاكل كثيرة بـ الزمالك.. ودويدار كان كالمدرب عرابي: أتمنى اعتزال عاشور في الأهلي.. وهذه نصيحتي لـ كهربا

وواصل "اللاعب سيقدم تظلمه وستنظره اللجنة في حال ظهور مستندات جديدة تبرئه، إم يُقبل تظلمه أو يُرفض".

وماذا إذا رحل اللاعب عن الفريق؟ فأجاب: "القرار صادر من اتحاد الكرة والقرار يطبق على كافة مسابقاته".

وأوقفت لجنة الانضباط كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم ثم قلصت العقوبات إلى 10 مباريات فقط لكل لاعب.

وعن قرار فرج عامر رئيس نادي سموحة بتغريم أي لاعب يتعرض للإصابة بـ فيروس كورونا رد قائلا: "قرار فرج عامر تهديدي، ولا يجوز معاقبة شخص عن فعل غير مُأثم في اللوائح والقوانين".

وتساءل "هل عدّل لائحة النادي؟ وهل يعاقب اللاعب إذا تعرض لللإصابة بمرض أخر".

وأتم "اعتقد أن قراره تهديدي لتحذير اللاعبين ومن أجل اتباعهم للتعليمات الاحترازية".

طالع أيضا

إصابة حمدي فتحي بـ كورونا.. وأجايي بخير

موقف مباراة الأهلي وسموحة الودية

رجب بكار يلدغ 10 لاعبين من الزمالك

ساري: المباريات غريبة للغاية بعد عودة النشاط

قنبلة نووية في سوق الانتقالات

ماذا يقول أودينيزي لـ يوفنتوس عن التتويج؟ ليس اليوم

الدوري المصري في الدوري سموحة
نرشح لكم
أخر الأخبار
وكيل جيان: لن يتردد في اللعب بالدوري المصري.. الأموال لا تمثل أي عائق 16 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لجنة التظلمات: يحق الاستئناف على عقوبات السوبر.. ولا يجوز لفرج عامر عقاب لاعبيه بسبب كورونا 24 دقيقة | الدوري المصري
لاتسيو يستفيق أمام كالياري ويحجز مقعده في دوري الأبطال لأول مرة منذ 12 عاما ساعة | أوروبا
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: حالة كل اللاعبين مطمئة وهذا موقف الإنتاج الحربي.. وطلب للأندية ساعة | الدوري المصري
ساري بعد الخسارة من أودينيزي: المباريات غريبة للغاية بعد عودة النشاط ساعة | أوروبا
مدرب أودينيزي بعد الفوز على يوفنتوس: سعيد لأن ساري لن يحتفل هنا ساعة | أوروبا
راديو راي: والد ميسي يستعد لمناقشة انتقال نجله إلى إنتر 2 ساعة | أوروبا
"ماذا يقول أودينيزي لـ يوفنتوس عن التتويج؟ ليس اليوم".. فوفانا يؤجل فوز البيانكونيري بلقب الدوري 3 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك