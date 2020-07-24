رئيس لجنة التظلمات: يحق الاستئناف على عقوبات السوبر.. ولا يجوز لفرج عامر عقاب لاعبيه بسبب كورونا

أوضح عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن من حق اللاعبين تقديم تظلم لتخفيف عقوبات مباراة السوبر.

وقال الشوربجي: "بعد إعلان العقوبات بإيقاف بعض اللاعبين لنهاية الموسم ومع التظلمات المقدمة أمام لجنة الاستئناف، حددنا عدد المباريات بعد الظروف القهرية التي حدثت وإمكانية عدم إكمال الموسم".

وأضاف عبر قناة النهار "ماذا سيحدث إذا ألغي الموسم هل سنمدد إيقاف اللاعبين؟ لذلك حددنا عدد المباريات، وقرار لجنة الاستئناف لا يجوز الطعن فيه".

وواصل "اللاعب سيقدم تظلمه وستنظره اللجنة في حال ظهور مستندات جديدة تبرئه، إم يُقبل تظلمه أو يُرفض".

وماذا إذا رحل اللاعب عن الفريق؟ فأجاب: "القرار صادر من اتحاد الكرة والقرار يطبق على كافة مسابقاته".

وأوقفت لجنة الانضباط كهربا وإمام عاشور لنهاية الموسم ثم قلصت العقوبات إلى 10 مباريات فقط لكل لاعب.

وعن قرار فرج عامر رئيس نادي سموحة بتغريم أي لاعب يتعرض للإصابة بـ فيروس كورونا رد قائلا: "قرار فرج عامر تهديدي، ولا يجوز معاقبة شخص عن فعل غير مُأثم في اللوائح والقوانين".

وتساءل "هل عدّل لائحة النادي؟ وهل يعاقب اللاعب إذا تعرض لللإصابة بمرض أخر".

وأتم "اعتقد أن قراره تهديدي لتحذير اللاعبين ومن أجل اتباعهم للتعليمات الاحترازية".

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