فرج عامر: غرامة على أي لاعب في سموحة يصاب بالكورونا

قرر فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة توقيع غرامة مالية على أي لاعب في فريقه يصاب بفيروس كورونا.

وقال فرج عامر عبر قناة إم بي سي مصر: "سنوقع غرامة مالية على أي لاعب يصاب وتظهر نتيجة المسحة الطبية له إيجابية".

وأضاف "لأن اللاعب ملكا النادي ويجب أن يحافظ على سلامته وعلى لياقته البدنية والفنية".

وأكمل "النادي يطبق كل الشروط الوقائية والاحترازية ويجري مسحة طبية للاعبين كل 5 أيام أو أقل من ذلك، ومن يصاب هو الذي لم يطبق الشروط الاحترازية والوقائية المتبعة".

وواصل "غرف خلع الملابس مغلقة في النادي واللاعب يأتي إلى المران ويغادر بملابسه وينظفها في بيته ولا يختلط بأي شخص، ومن يتعرض للإصابة بالتأكيد هو من يخالف الإجراءات الاحترازية خارج النادي".

وأتم تصريحاته "سوف نحدد مع حمادة صدقي المدير الفني للفريق قيمة الغرامة المالية لكل لاعب مصاب بالكورونا".

وكان نادي سموحة أعلن إصابة الثنائي محمد كوفي وديريك نيسيبامبي بفيروس كورونا.

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