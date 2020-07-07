الشركة الراعية لإنتر: يمكننا المساعدة في ضم ميسي ولكن

الثلاثاء، 07 يوليه 2020 - 16:58

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

قال ماركو ترونكيتي المدير التنفيذي لشركة "بيريلي" التي ترعى نادي إنتر ميلان، إنه قد يساعد في ضم ليونيل ميسي من برشلونة لكنه لن يتمكن من القيام بجهد كبير في الصفقة. وذلك وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية.

وصرح ترونكيتي قائلا: "بكل صدق في وقت مثل الوقت الحالي لن نكون قادرين على الاستثمار في الرياضة أكثر مما نفعل".

وواصل "بين فورمولا 1 وكأس أمريكا وإنتر ميلان".

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وتابع "علينا أن نطلب كذلك من ستيفن زانج رئيس إنتر أن يقوم ببعض الجهد".

وأتم "يمكننا المساعدة لكن لا يمكننا القيام بأي شيء ضخم".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ميسي بالرحيل عن صفوف برشلونة خلال الصيف المقبل.

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