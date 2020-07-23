مؤتمر ساني: اخترت رقم 10 لأنني أريد أن أتحمل المسؤولية مع بايرن

"لدي أهداف كثيرة أريد تحقيقها هنا مع بايرن ميونيخ" بهذه العبارة تحدث ليروي ساني عن أحلامه مع فريقه الجديد.

ليروي ساني النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وعقد بايرن ميونيخ مؤتمرا صحفيا لتقديم ليروي ساني الذي تعاقد معه النادي الألماني من مانشستر سيتي الإنجليزي قبل عدة أسابيع.

وتحدث نجم منتخب ألمانيا في المؤتمر الصحفي قائلا: "في الواقع أريد فقط تقديم مساهمتي مع الفريق وإظهار نقاط قوتي وأريد مساعدة زملائي في تحقيق الانتصارات بشكل أسهل، فريقنا قوي للغاية ويضم مجموعة من كبار اللاعبين أبطال العالم والفائزين أيضا بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "سأعمل مع الفريق بالطريقة التي يريدها هانز فليك المدير الفني، أريد أن أتطور أكثر وأن أصبح قائدا وهذه النقاط سوف تأخذني إلى المستوى التالي، وأنا قررت أن أفعل ذلك".

وشدد "الفوز بدوري الأبطال صعبا للغاية ولكن بايرن فاز بهذه الكأس عدة مرات، كنت أبحث عن تحد جديد والانتقال لناد يمكنه الفوز بدوري أبطال أوروبا، لذلك كانت هذه هي الخطوة الصحيحة بالنسبة لي".

وتابع "قلت سابقا أنني أريد أن أتحمل المسؤولية في بايرن ميونيخ، لذلك اخترت القميص رقم 10 مع الفريق، أنا لدي عدة أهداف وأريد تحقيقها".

واستمر في حديثه "ألمانيا لديها لاعبين شباب جيدين جدا ولا أستطيع أن أقول لماذا ينظر إليهم الدوري الإنجليزي دائما، لأن الدوري الألماني جذاب للجميع واللاعبين الصغار يحصلون على فرصتهم بالكامل هنا ويتطور بشكل جيد للغاية".

وأكمل "هناك بعض الأمور لازلت أستطيع تحسينها، ألعب كثيرا على الجانب الأيسر وأريد اللعب أيضا على اليمين وتطوير بعض الأشياء في أدائي".

وكشف ساني "عندما كنت في شالكه أراد بايرن ميونيخ التعاقد معي ولكن كان من الصعب أن انضم للفريق في وجود الثنائي ريبيري وروبن".

وأتم تصريحاته "جوشوا كيميتش أزعجني كثيرا وكان يتصل بي كل يوم ليسألني كيف تسير الأمور معي في مانشستر سيتي حتى تأكد تماما أنني سوف انتقل للعب مع في بايرن ميونيخ".

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