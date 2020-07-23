الزمالك يُغرم محمود علاء 200 ألف جنيه

الخميس، 23 يوليه 2020 - 19:10

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - بيراميدز

غرّم نادي الزمالك محمود علاء 200 ألف جنيه بسبب ما بدر منه في مباراة بيراميدز الودية، وفقا لما جاء عبر قناة النادي.

الزمالك تعرض للخسارة في ثاني مبارياته الودية أمام بيراميدز بهدف دون مقابل (طالع التفاصيل).

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء مباشرة لمدافع الزمالك بعدما عرقل محمد حمدي لاعب بيراميدز دون كرة قبل انفراده بالمرمى في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

أخبار متعلقة
بيراميدز يكشف سبب غياب أنتوي ودونجا وكانون عن ودية الزمالك التشكيل - طارق حامد يقود الزمالك.. وبيراميدز يهاجم بـ السعيد وتراوري الزمالك يعلن تعافي طارق حامد من الإصابة الزمالك يواجه وادي دجلة في القاهرة يوم الأحد

رد فعل محمود علاء جاء غاضبا وركل منضدة خارج الملعب بعصبية شديدة.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق رجب بكار في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

ويستعد الزمالك لعودة الدوري المصري ونصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستهل الزمالك مبارياته الودية بالفوز على سموحة بنتيجة 5-1.

طالع أيضا

ماذا تغير في الأهلي والزمالك ودجلة قبل استئناف الدوري

رباعي ليفربول ينضم إلى 15 إفريقيا توجوا بالدوري الإنجليزي

كيف قيمت صحف إنجلترا أداء صلاح ضد تشيلسي

مصر في التصنيف الثاني بقرعة مونديال اليد

معلول: صلاح أفضل عربي في التاريخ

الزمالك: طلبنا عودة أحداد من الرجاء

محمود علاء الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا 2 دقيقة | مصر
مدرب الزمالك: تجربة بيراميدز مفيدة للغاية.. وهذا ما قاله كارتيرون 21 دقيقة | مصر
مباراة التتويج؟ مباشر في إيطاليا.. أودينيزي (0)-(0) يوفنتوس.. بداية اللقاء 28 دقيقة | أوروبا
أسوان يستبدل مواجهتي الإنتاج الحربي والزمالك بمنافسين جديدين 36 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يُغرم محمود علاء 200 ألف جنيه 42 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز ينتصر.. رجب بكار يلدغ 10 لاعبين من الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي – تدريبات بدنية قوية.. وتدريب خاص لـ محمد محمود 51 دقيقة | الدوري المصري
فيفا لـ في الجول: نعمل على إتمام عمل اللجنة الخماسية في أقرب وقت.. والانتخابات ستتوافق مع القانون المصري 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى لجمهور الزمالك: انتظروا مفاجأة كبرى ستهز مصر رياضيا 2 في الجول يكشف القصة الكاملة لـ مصير موليكا.. موقف الأهلي ومازيمبي و"الطرف المفاجئ" 3 خبر في الجول – إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنظام الذهاب والإياب 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك