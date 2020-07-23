فيفا لـ في الجول: نعمل على إتمام عمل اللجنة الخماسية في أقرب وقت.. والانتخابات ستتوافق مع القانون المصري

يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على إتمام العمل على اللائحة الجديدة للاتحاد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، بحسب ما صرح به متحدث باسم فيفا.

وأرسل FilGoal.com للمركز الإعلامي للاتحاد الدولي لكرة القدم يسأل عن خطوات اعتماد لائحة النظام الاساسي الجديدة لاتحاد الكرة.

وأجاب المتحدث باسم فيفا لـ FilGoal.com: "فيفا يقوم الآن بوضع اللمسات الأخيرة مع اللجنة المعينة على اللائحة والقوانين الجديدة للاتحاد المصري".

وأوضح "يجب أن تعالج هذه اللائحة كل الأمور التي تخص مهام مجلس الإدارة الجديد، وتنظيم الانتخابات المقبلة".

وكانت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة أعلنت إرسال اللائحة المقترحة الجديدة لـ فيفا، في انتظار اعتمادها قبل إرسالها للأندية.

وسأل FilGoal.com هل يمكن أن يمد فيفا فترة عمل اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة؟

وعن ذلك، قال المتحدث باسم فيفا: "الاتحاد الدولي يعمل حاليا مع اللجنة المعينة على إنهاء عملها في غضون فترة زمنية معقولة".

واستدرك "مع الأخذ في الاعتبار تدابير السلامة المتخذة في مصر للتعامل مع فيروس كورونا".

وكان السؤال الأخير من FilGoal.com حول مدة المجلس الجديد لاتحاد الكرة، بعدما كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن مدة مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل بعد الانتخابات ستكون عاما واحدا.

ويجيب المتحدث باسم فيفا "بالتأكيد يجب أن يكون كل ذلك ضمن الإطار القانوني المعمول به في مصر".

وينص قانون الرياضة أن مدة أي مجلس منتخب في أي اتحاد رياضي، هي 4 سنوات أو حتى أول دورة أولمبية.

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