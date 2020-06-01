"أس" تكشف عن خطوة من ميسي للبقاء في برشلونة

الإثنين، 01 يونيو 2020 - 17:28

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

لن يرحل ليونيل ميسي عن برشلونة حتى صيف 2021 على الأقل، حقيقة أكدتها صحيفة "أس" الإسبانية.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

الصحيفة كشفت عن أن ميسي لم يفعّل الشرط الموضوع في تعاقده، الذي يسمح له بالرحيل مجانا عن برشلونة حال إخطاره النادي قبل 1 يونيو.

ومع انتهاء مايو دون إقدام ميسي على تلك الخطوة، يكون أسطورة برشلونة مستمرا بين صفوف الزعيم الكتالوني لموسمٍ إضافي على الأقل.

أخبار متعلقة
"برشلونة عرض 65 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين اثنين مقابل نجم بريشيا" موندو ديبورتيفو: برشلونة فوّت فرصة ضم ألفونسو ديفيز في 2017 تقرير: برشلونة وريال مدريد يتنافسان بجدية على فابيان رويز سبورت: إدارة برشلونة توافق على حضور مشجعيها "معنويا" في مباراة أتليتكو

ويمتد عقد ميسي مع برشلونة حتى صيف 2021، ويحق له التوقيع مجانا لأي نادٍ في يناير المقبل للانتقال إليه نهاية الموسم.

وذكرت الصحيفة أن ناديي مانشستر سيتي، وإنتر ميلان، كانا مترقبين أي إشارة من ميسي للتحرك، لكنه أغلق الباب في وجه رحيله عن برشلونة.

اقرأ أيضا:

الأهلي يغرّم حسام عاشور

هل اقترب رحيل كاسونجو عن الزمالك؟

الملفات التي تناقشها إدارة الأهلي في اجتماعها

نادٍ جديد مهتم بضم أزارو

حكم مساعد ومدرب سابق وعامل باليومية في سوبر ماركت

ميسي برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
وزير الرياضة يناقش مع الجنايني خارطة الطريق لاستئناف النشاط الكروي 13 دقيقة | الدوري المصري
الوزير يجتمع باللجنة المنظمة لمونديال اليد.. البطولة في موعدها واستعدادات قوية 13 دقيقة | رياضات أخرى
"أس" تكشف عن خطوة من ميسي للبقاء في برشلونة 21 دقيقة | أوروبا
مُكتشف الظاهرة رونالدو يروي صدمته عندما شاهده لأول مرة 34 دقيقة | أوروبا
الدوري الإنجليزي يدرس الاستعانة بأصوات الجماهير من لعبة FIFA20 في مبارياته 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"برشلونة عرض 65 مليون يورو بالإضافة إلى لاعبين اثنين مقابل نجم بريشيا" 52 دقيقة | أوروبا
ليفربول يوضح موعد ارتداء قمصانه الجديدة من نايكي 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائد ليفربول يكشف كواليس احتفاله برفع كأس دوري الأبطال.. وشعور فريد من نوعه ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 2 في الجول يكشف – عاشور يقرر الاعتزال.. والأهلي يُفعل الاتفاق الثلاثي 3 الأهلي يعاقب جونيور أجايي 4 تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد عضو إدارة الأهلي
قد ينال إعجابك