مصدر في استاد السلام لـ في الجول: الصور المتداولة ليس لها علاقة بـ استاد الأهلي

الخميس، 23 يوليه 2020 - 17:58

كتب : أحمد الخولي

ملعب السلام

كشف مصدر مسؤول من استاد السلام حقيقة الصور المتداولة بخصوص بداية تجهيز ملعب السلام ليصبح استاد الأهلي.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الصور المتداولة ليس لها علاقة بتجهيز استاد السلام لملعب خاص لـ الأهلي".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "الصور كانت ضمن إجراءات تصوير إعلان فقط لا غير".

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وتابع "الأمر لم يكن له أي علاقة بقصة استاد الأهلي على عكس ما كُتب".

وأكمل حديثه قائلا: "سيتم إزالة تلك اللافتات فور الانتهاء من تصوير الإعلان".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور لملعب السلام وتواجد صور وشعار الأهلي على سور الملعب.

وتحدث FilGoal.com مع مصدر مسؤول داخل الأهلي ليعقب على ذلك، قائلا: "حتى الآن لم تبلغنا شركة استادات المسؤولة عن هذا المشروع بتحويل استاد السلام إلى استاد الأهلي". (طالع التفاصيل)

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