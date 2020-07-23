فضل: لن نقبل مهما كانت قوة الشخص في تغيير قرار داخل كاف لصالح دولة معينة

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية عن بيان الاتحاد المصري المُرسل إلى نظيره الإفريقي بشأن عدم إقامة نهائي الكونفدرالية في المغرب والمطالبة بإقامتها في ملعب محايد.

وقال فضل: "لن نقبل مهما كانت قوة الشخص في تغيير قرار داخل الاتحاد الإفريقي لصالح دولة معينة".

وتابع عبر أون تايم سبورتس 1 "من حق فوزي لقجع الدفاع عن المغرب ومن حقنا أن ندافع عن بلدنا".

وواصل "مصر الدولة الوحيدة التي أرسلت طلبا حكوميا للكاف باستضافة البطولة الإفريقية وهو ما لم تفعله أي دولة أخرى".

وأكمل "فوزي لقجع تدّخل من أجل إقامة مباريات دوري الأبطال ذهابا وعودة، لذلك قلنا إذا كان هذا القرار يُطبق دوري الأبطال فعليه تطبيقه في الكونفدرالية".

وأتم "طلبنا تطبيق مبدأ تكافو الفرص بعدم إقامة النهائي في المغرب لوجود فريقين مغربيين في المربع الذهبي، ونريد إقامة النهائي على أرض محايدة".

ويلتقي بيراميدز مع هورويا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، فيما يلعب حسنية أغادير ونهضة بركان مباراة نصف النهائي الأخرى.

ومن المقرر أن تقام مباريات المربع الذهبي في الكونفدرالية من مباراة واحدة وكذلك النهائي في المغرب.

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