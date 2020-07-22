رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 16:45

كتب : عاطف شادي

شعار الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء جدول المباريات المؤجلة من الدوري المصري الممتاز إضافة إلى مواعيد مباريات الجولات 19 و20 و21 و22.

ويستأنف الدوري، بعد توقفه منذ مارس الماضي، بمواجهة الزمالك والمصري في 6 أغسطس والتي كانت مؤجلة من الجولة 14.

ثم يلعب الأهلي ضد إنبي في 9 أغسطس في مباراة مؤجلة من الجولة 15.

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وفي مباراتين مؤجلتين يلعب نادي مصر ضد الإنتاج الحربي في 8 أغسطس ويواجه مصر المقاصة فريق أسوان في 9 أغسطس.

وتستكمل مباريات الجولة 18 في 10 أغسطس بمواجهة حرس الحدود والمصري ومباراة الاتحاد والزمالك.

وفي 10 أغسطس أيضا تنطلق مباريات الجولة 19 بمواجهة بيراميدز وطنطا.

وتبدأ الجولة 20 في 16 أغسطس وبعد 5 أيام تنطلق الجولة 21 والتي تشهد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمقرر لها 22 أغسطس في استاد القاهرة.

وتجري مباريات الجولة 22 في أيام 25 و26 و27 أغسطس.

تابع مواعيد كل المباريات التي أعلنها اتحاد الكرة

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ويتصدر الأهلي البطولة ورصيده 49 نقطة بعد خوض 17 مباراة ويليه المقاولون العرب (33 نقطة من 18 مباراة) ثم بيراميدز (32 نقطة من 18 مباراة) ثم الزمالك (28 نقطة من 16 مباراة).

ويدافع الأهلي عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي والذي كان رقم 41 في تاريخ النادي.

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مواعيد مباريات الأربعاء

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