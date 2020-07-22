مران صباحي لـ الزمالك قبل لقاء بيراميدز.. وتأهيل للثلاثي المصاب

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خوض الفريق لمران صباحي غدا الخميس في معسكره المقام في برج العرب قبل ساعات من لقاء بيراميدز الودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية في تمام الخامسة مساء.

وسيكون المران خفيفا على لا يتعرض أي من اللاعبين للإرهاق قبل المباراة.

وواصل كل من مصطفى فتحي وكريم بامبو وطارق حامد التدريبات التأهيلية التي يخضعون لها في ظل معاناتهم من الإصابة.

وكان مصطفى فتحي وبامبو انضما للمعسكر عقب تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا.

فيما يعاني طارق حامد من إجهاد في العضلة الخلفية.

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