ربيعة يعود للتدريبات وجاهز للمشاركة في المباريات

شارك رامي ربيعة في تدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

وغاب ربيعة عن تدريبات الفريق في الأيام الماضية بسبب إصابة في الكاحل.

وكان مدافع الفريق قد حصل على راحة لمدة 4 أيام.

ويواصل الأهلي الاستعداد لعودة الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي وديا ضد سموحة والجونة خلال شهر يوليو الجاري قبل استئناف الدوري في أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي أولى مبارياته الودية أمام سموحة يوم الجمعة المقبل رغم وجود إصابتين بـ فيروس كورونا بين صفوف الفريق السكندري.

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