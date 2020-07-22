يرفضون الهدايا مجددا.. يونايتد يتعادل مع وست هام

رفض مانشستر يونايتد الهدايا التي قدمها منافسيه له مجددا وسقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله مع وست هام.

وجاء التعادل في ملعب يونايتد أولد ترافورد اليوم الأربعاء في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

سجل ميكائيل أنطونيو هدف وست هام من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

وأدرك ماسون جرينوود التعادل ليونايتد بتسديدة قوية في الدقيقة 50.

بتلك النتيجة وصل رصيد يونايتد إلى 63 نقطة يصعد بهم للمركز الثالث بالتساوي مع تشيلسي وللأخير لقاء في وقت لاحق ضد ليفربول.

ويبتعد يونايتد عن ليستر سيتي بفارق نقطتين، وسيلتقي الفريقان في الجولة الأخيرة في ملعب الذئاب يوم الأحد المقبل.

ورفض يونايتد فرصة الابتعاد أكثر بالنقاط بعدما تعادل قبل جولتين مع ساوثامبتون ليفرط في حسم التأهل رسميا لدوري أبطال أوروبا قبل ملاقاة ليستر.

فيما وصل رصيد وست هام لـ38 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 ليضمن البقاء رسميا في الدوري الإنجليزي وتجنب الهبوط.

هدف متأخر

بدأت المباراة بضغط من مانشستر يونايتد وسدد جرينوود كرة قوية وتلاه تسديدة أخرى من مارسيال لكن فابيانسكي تصدى لكليهما.

وبدأ وست هام يستفيق ويتكتل دفاعيا مع اعتماد على الهجمات المرتدة.

وكاد أوجبونا يسجل هدفا برأسية لكن تسديدته مرت بجوار مرمى دي خيا بقليل.

وسدد مارسيال كرة قوية تصدى لها فابيانسكي بنجاح.

وفي الدقيقة 45 لمس بوجبا الكرة بيده لإبعادها عن رأسه بعد تسديدة قوية للغاية من ديكلان رايس واحتسب حكم الفيديو ركلة جزاء للمطارق.

وحول ميكائيل أنطونيو ركلة الجزاء بنجاح ليعلن عن الهدف الأول ليونايتد.

هدف مبكر

مع بداية الشوط الثاني ضغط يونايتد بقوة ومن تبادل سريع للكرة بين جرينوود ومارسيال أطلق الأول تسديدة قوية بيسراه سكنت الشباك لتعلن عن التعادل في الدقيقة 50.

وأطلق جارود بوين تسديدة قوية للغاية تصدى لها دي خيا.

وتلاه تسديدة رائعة من ديكلان رايس مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

وكاد إيجالو يسجل هدفا من أول لمسة لكن تسديدته ذهبت لخارج الملعب.

لم يحدث جديد وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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