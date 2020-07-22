الإنتاج: حالة جميع اللاعبين ومختار مختار جيدة.. ولا صحة لوجود إهمال في معسكر الفريق

شدد خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي على حالة جميع لاعبي الفريق الجيدة بعد إصابة عددا كبيرا بفيروس كورونا.

وأصيب 18 فردا من الإنتاج الحربي بفيروس كورونا خلال معسكر الفريق في شرم الشيخ، من بينهم مختار مختار المدير الفني.

وقال خالد مهدي عبر إذاعة أون سبورت: "الوضع جيد والأمور تحت السيطرة ونتعامل مع جميع اللاعبين وكأنهم في العزل المنزلي".

وأضاف "جميع اللاعبين حالتهم جيدة وكذلك مختار مختار حالته جيدة وكل ما يقال عن تدهور حالته الصحية ليس إلا شائعات".

وواصل "ما يقال عن وجود إهمال داخل معسكر الفريق ليس صحيحا، لأننا نخضع لمسحة طبية كل أسبوع وبعد المسحة الرابعة كانت الأمور جيدة، ولكن منذ 4 أيام بدأت أعراض الإصابة بفيروس كورونا تظهر على اللاعبين لذلك قررنا عمل مسحة خامسة وأظهرت هذا الكم الكبير من الحالات".

وتابع "الأزمة هي أن اللاعبين بعد الخضوع لكل مسحة يذهبون لأماكن متفرقة وهذا ما قد يسبب إصابات أخرى".

وأكد "لن نطلب تأجيل أول مباراة لنا في الدوري خلال هذه الفترة نظرا لأن الوقت المتبقي على استكمال المسابقة حوالي 15 يوما، ولا يزال أمامنا مساحة لعمل مسحة سادسة والاطمئنان على سلامة كل الفريق، ولا أعتقد أن اتحاد الكرة سيمانع اتخاذ أي خطوة في صالحنا إذا استمرت الأمور كما هي الآن".

وأتم تصريحاته "اتحاد الكرة يتابع معنا حالة الفريق خطوة بخطوة وسنخضع للمسحة السادسة على فترتين خلال يومي الخميس والجمعة".

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