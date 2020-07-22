منافس الزمالك - تقرير مغربي: الرجاء يسجل أول حالة إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 16:12

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

سجل نادي الرجاء المغربي أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ظل استعدادات الفريق لاستئناف النشاط وخوض مباريات الدوري، وفقا لما ذكره موقع Le360 Sports.

ويلعب الرجاء المغربي أمام الزمالك في سبتمبر المقبل ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما ينتظر تحديد مصير مباراته ضد الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.

وكشف موقع Le360 sports المغربي وفقا لمصدر مسؤول في الرجاء عن تأكد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا.

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وأوضح التقرير أن الإصابة جاءت لموظفة إدارية بعد تأكيد إيجابية الفحوصات التي أجرتها.

وأشار التقرير إلى فرض الرجاء إجراءات فحص جديدة لكل المخالطين مع عزل الموظفة الإدارية وإخضاعها لفحوصات جديدة.

وأضاف التقرير أن الرجاء بات ثاني فريق بالدوري المغربي يسجل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بعد ثلاث إصابات بفريق اتحاد طنجة.

ومن المفترض أن يستهل الرجاء أولى مبارياته في الدوري المغربي بعد قرار الاستئناف يوم الإثنين المقبل أمام الدفاع الجديدي.

ويحتل الرجاء المركز السادس بالدوري المغربي برصيد 28 نقطة (من 15 مباراة) وله خمس مباريات مؤجلة.

بينما الوداد يتصدر الدوري برصيد 36 نقطة من 18 مباراة وله مباراتين مؤجلتين.

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