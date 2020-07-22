فرصة أخيرة أمام صلاح لكسر رقم رونالدو القياسي في الدوري الإنجليزي

يمتلك محمد صلاح مهاجم ليفربول فرصة أخيرة للانفراد برقم قياسي يشارك فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي ومانشستر يونايتد السابق، في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

سيرفع لاعبو ليفربول كأس الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء في المباراة الأخيرة للفريق على ملعب أنفيلد هذا الموسم، ضد تشيلسي.

لو هز صلاح شباك تشيلسي سيكون هدفه رقم 48 على ملعب فريقه خلال المواسم الثلاثة الأخيرة بالدوري، لينفرد بالرقم القياسي الذي يتشارك فيه مع رونالدو.

كلاهما سجل 47 هدفا بملعب فريقه خلال 3 مواسم.

رونالدو بقميص يونايتد في ملعب أولد ترافورد في مواسم 2006-2007 و2007-2008 و2008-2009، وصلاح بقميص ليفربول في ملعب أنفيلد في مواسم 2017-2018 و2018-2019 و2019-2020،

الهدف المنتظر من صلاح أمام فريقه السابق، سيرفع رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم إلى 20 هدفا مع ليفربول.

سيصبح صلاح بذلك أول لاعب في صفوف ليفربول يسجل 20 هدفا في الدوري في ثلاثة مواسم متتالية منذ روجر هانت الذي فعلها في مواسم 1963-1964 و1964-1965 و1965-1966.

سيكون الدولي المصري رابع لاعب يفعل ذلك طوال تاريخ النادي.

ويدافع صلاح عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين، وذلك بعد التتويج بلقب المسابقة الغائب عن ليفربول منذ 30 عاما.

وسجل لاعب بازل السابق 19 هدفا في الدوري هذا الموسم قبل جولتين من نهاية المسابقة، بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

في موسمه الأول مع ليفربول حصد الجائزة برصيد 32 هدفا، وبفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لاعبان فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي حققا الجائزة 3 مرات، وهما شيرار وتييري هنري هداف أرسنال.

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