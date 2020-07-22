سلبية مسحة بيراميدز قبل مواجهة الزمالك الودية

تلقى نادي بيراميدز تأكيدا من اتحاد الكرة بشأن سلبية نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون والجهاز الفني للكشف عن فيروس كورونا.

وكانت قد أثيرت مخاوف من احتمالية إصابة أعضاء فريق الزمالك أو بيراميدز بعد إصابة اثنين من لاعبي سموحة بنفس الفندق.

وكشف نادي بيراميدز عن سلبية مسحة جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري.

ويلتقى بيراميدز مع الزمالك في الخامسة من مساء الخميس على استاد برج العرب الرئيسي في ثاني مباريات الفريق الودية.

ويستعد بيراميدز لاستئناف مسابقة الدوري والمحدد له يوم 6 من أغسطس المقبل.

وسبق لبيراميدز خوض وديته الأولى بالقاهرة أمام مصر للمقاصة وانتهت بالتعادل 2-2.

ويخوض بيراميدز مباراته الودية الثالثة بمعسكره المقام في الإسكندرية يوم 29 يوليو الجاري أمام المصري ببرج العرب الفرعي.

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