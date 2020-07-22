وليد العطار لـ في الجول: تغريم الشناوي لصالح الزمالك وإيقافه لحين السداد

قررت لجنة إدارة شئون اللاعبين تغريم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لصالح الزمالك وإيقافه لحين سداد المبلغ.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز الزمالك

وقال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "قررت إدارة شئون اللاعبين تغريم أحمد الشناوي 8 ملايين جنيه".

ويأتي ذلك بعد الشكوى المقدمة من الزمالك ضد لاعبه السابق وحارس مرمى بيراميدز الحالي بعدم إرجاع مقدم التعاقد بعد رحيله.

وأضاف العطار "كما تم إيقاف اللاعب من الآن وحين سداد المبلغ لصالح الزمالك".

ولعب الشناوي لصالح الزمالك في الفترة من صيف 2012 لمدة موسم على سبيل الإعارة قبل أن ينتقل بشكل دائم في صيف 2014 ولمدة 4 مواسم.

ورحل الشناوي عن الزمالك في صيف 2018 عندما انتقل إلى صفوف بيراميدز.

ولعب الشناوي البالغ من العمر -29 عاما- 14 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم واستقبلت شباكه 13 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 5 مرات.

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