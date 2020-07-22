الموسم الحالي الأسوأ لـ أرسنال منذ عهد ما قبل فينجر

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 11:09

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال - تشيلسي

كتبت قذيفة محمود حسن "تريزيجيه" الهزيمة العاشرة لفريق المدفعجية في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكرر الفريق اللندني عدد مرات الخسارة في الموسمين الماضيين للبطولة.

فلأول مرة منذ الثمانينات يتلقى أرسنال 10 هزائم في 3 مواسم متتالية على الأقل في الدوري.

نفس عدد الخسائر تلقاها في 7 مواسم متتالية بين 1981 و1988.

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وبعد السقوط أمام أستون فيلا يوم الثلاثاء في الجولة قبل الأخيرة للدوري، بات أفضل مركز بإمكان أرسنال الوصول إليه هو الثامن.

سينهي رجال المدرب ميكيل أرتيتا الدوري في المركز الثامن أو التاسع أو العاشر.

وهو أسوأ مركز يحققه أرسنال في الدوري منذ موسم 1994-1995، الذي كان قبل الأخير في عهد ما قبل المدرب التاريخي للنادي أرسين فينجر الفرنسي.

في موسم 1994-1995 أنهى أرسنال الدوري في المركز 12، في منتصف البطولة استغنى عن خدمات المدرب جورج جراهام بعد 9 مواسم للأخير مع الفريق.

سجل أرسنال السيئ خارج ملعبه كلفه كثيرا في الموسم الحالي، فالفريق عادل أسوأ موسم له من حيث المباريات الخارجية.

فاز في 4 مباريات فقط خارج ملعبه، مثلما فعل في موسم 2017-2018.

وينهي أرسنال الدوري باستضافة واتفورد يوم الأحد المقبل في ملعب الإمارات.

وبعد ذلك يخوض آخر مباراة له في الموسم حين يصطدم بجاره تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد على ملعب ويمبلي في 1 أغسطس المقبل.

وهي المباراة التي قد تضمن للفريق المشاركة في الموسم المقبل من الدوري الأوروبي.

فإذا خسر أرسنال لن يشارك في بطولة قارية في 2020-2021.

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