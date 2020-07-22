ليكيب: برشلونة يفكر في بلان

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن برشلونة يفكر في المدرب لوران بلان، اللاعب الأسبق للفريق في موسم 1996-1997، تحسبا للاستقرار على رحيل المدير الفني الحالي كيكي سيتيين.

وأشارت ليكيب إلى أن إريك أبيدال، الفرنسي مواطن بلان والمدير الرياضي لبرشلونة، يرى الأخير مناسبا لفريق بلاوجرانا.

ولم يدرب بلان (54 عاما) أي فريق منذ رحل عن باريس سان جيرمان في 2016.

رفض عرضين من إشبيلية وجالاتاسراي في 2017.

وكتبت ليكيب أنه وفقا لمصادر قريبة من بلان، فإن المدرب الأسبق لبوردو وفرنسا يريد العودة للعمل كمدرب في أسرع وقت.

ولا يضمن سيتيين بقاءه في برشلونة بعدما خسر الفريق لقب الدوري الإسباني، وقد يكون دوري أبطال أوروبا الفرصة الأخيرة له للاستمرار مع النادي.

ويلعب برشلونة الشهر المقبل ضد ضيفه نابولي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

بلان، بطل كأس العالم 1998، صنع اسمه في عالم التدريب عندما قاد بوردو للقب الدوري الفرنسي عام 2009، قبل أن يتولى تدريب فرنسا لمدة عامين، ثم أشرف على تدريب باريس سان جيرمان وقاده للتتويج بـ3 ألقاب للدوري الفرنسي، دون أن ينجح معه في دوري أبطال أوروبا.

وسبق لـ بلان تمثيل برشلونة كلاعب موسم 1996\1997، وتوج معه بكأس الكؤوس الأوروبية، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني تحت قيادة الإنجليزي بوبي روبسون.

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