جيرارد: هذان اللاعبان هما الأهم في ليفربول

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 12:44

كتب : FilGoal

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يرى ستيفن جيرارد مدرب رينجرز ونجم ليفربول السابق أن أهم لاعبين في الأخير هما أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك.

وقال جيرارد حين سئل عن أبرز لاعبين في الفريق الذي استعاد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عاما:"أهم قطعتين في البانوراما بالنظر بتدقيق إلى ليفربول هما الحارس وفان دايك، لأسباب عديدة".

وواصل في حواره مع BBC "أعتقد أن ليفربول كان فريقا جيدا ورائعا قبل قدوم فان دايك والحارس، لكنهما نقلا الفريق إلى مستوى عالمي واكتملت البانوراما بهما، لاعبان مذهلان".

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وانضم المدافع الهولندي المخضرم فان دايك إلى ليفربول في يناير 2018 وبعد أشهر خاض مع الفريق نهائي دوري أبطال أوروبا لكنه خسر أمام ريال مدريد.

ثم في صيف 2018 تعاقد الفريق الإنجليزي مع الحارس البرازيلي أليسون ليصبح الأساسي في كتيبة المدرب يورجن كلوب وحصل بيكر على جائزة أفضل حارس في العالم لعام 2019 الذي توج فيه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وفاز ليفربول بالدوري الإنجليزي ليستعيد لقبا فقده منذ 30 عاما.

ويستضيف ليفربول فريق تشيلسي يوم الأربعاء في الجولة قبل الأخيرة من الدوري وبعد المواجهة يتسلم رفاق محمد صلاح كأس الدوري والميداليات الذهبية.

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