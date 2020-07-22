مواعيد مباريات الأربعاء 22 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. صلاح ورفاقه يرفعون الكأس

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 10:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أستون فيلا

بعد نهاية مباراة اليوم الأربعاء بين ليفربول وتشيلسي سيتسلم الأول كأس الدوري الإنجليزي الممتاز التي فاز بها لأول مرة منذ 30 عاما.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وتنقل القناة ذاتها مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والتي تبدأ في السابعة مساء.

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وفي الدوري الإيطالي تجري 6 مباريات أبرزها إنتر ميلان وفيورنتينا والتي تنطلق 9:45 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 4.

طالع مواعيد كافة مباريات الأربعاء والقنوات الناقلة بالضغط هنا

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