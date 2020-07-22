مواعيد مباريات الأربعاء 22 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. صلاح ورفاقه يرفعون الكأس
الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 10:24
كتب : FilGoal
بعد نهاية مباراة اليوم الأربعاء بين ليفربول وتشيلسي سيتسلم الأول كأس الدوري الإنجليزي الممتاز التي فاز بها لأول مرة منذ 30 عاما.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.
وتنقل القناة ذاتها مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والتي تبدأ في السابعة مساء.
وفي الدوري الإيطالي تجري 6 مباريات أبرزها إنتر ميلان وفيورنتينا والتي تنطلق 9:45 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 4.
طالع مواعيد كافة مباريات الأربعاء والقنوات الناقلة بالضغط هنا
اقرأ أيضا:
طلائع الجيش يعلن عبر في الجول إلغاء وديته أمام الزمالك
18 حالة إيجابية في الإنتاج الحربي
الاتفاق: علاقتنا انتهت بـ أزارو
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليكيب: برشلونة يفكر في بلان 59 دقيقة | أوروبا