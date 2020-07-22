مواعيد مباريات الأربعاء 22 يوليو 2020 والقنوات الناقلة.. صلاح ورفاقه يرفعون الكأس

بعد نهاية مباراة اليوم الأربعاء بين ليفربول وتشيلسي سيتسلم الأول كأس الدوري الإنجليزي الممتاز التي فاز بها لأول مرة منذ 30 عاما.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN Sports 1.

وتنقل القناة ذاتها مباراة مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والتي تبدأ في السابعة مساء.

وفي الدوري الإيطالي تجري 6 مباريات أبرزها إنتر ميلان وفيورنتينا والتي تنطلق 9:45 مساء وتنقلها قناة beIN Sports 4.

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