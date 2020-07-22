مدرب أستون فيلا: مصيرنا الآن بين أيدينا وهذا كل ما يمكن أن نتمناه

لم يطلب دين سميث المدير الفني لأستون فيلا من لاعبيه أكثر من أن يكون مصيرهم بين أيديهم في لقاء الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، من أجل النجاة من شبح الهبوط.

هدف محمود حسن "تريزيجيه" في شباك أرسنال خرج بأستون فيلا من مراكز الهبوط بفارق الأهداف، وجعل مصيره في يده قبل مباريات الجولة الأخيرة الأحد المقبل.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا بحاجة إلى تحقيق هذا الفوز للحاق بواتفورد، وهو ما حدث، الأمر الآن بين أيدينا، هذا كل ما يمكن أن نتمناه".

وأضاف "علينا نقدم الأداء نفسه أمام وست هام يونايتد يوم الأحد".

الفوز على وست هام في الجولة الأخيرة بعدد أهداف أكبر مما قد يفوز به واتفورد في مباراته أمام أرسنال، يضمن لأستون فيلا البقاء في الدوري.

وتابع سميث "كان الأداء رائعا أمام أرسنال، ولكن كانت النتيجة هي الأفضل، لأنها النتيجة التي كنا في حاجة إليها".

وأضاف "من الرائع أن نحقق هذه النتيجة أمام فريق جيد فاز للتو على فريقين من أفضل الفرق في أوروبا".

في الأسبوع الماضي، انتصر أرسنال على ليفربول في الدوري الإنجليزي ثم أسقط مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

طالع أيضا

آخر فرصة لصلاح لكسر رقم رونالدو

جيرارد: هذان اللاعبان هما الأهم في ليفربول

عقوبة قاسية على أحمد الشناوي بسبب الزمالك

ليكيب: برشلونة يفكر في بلان

أسوأ مواسم أرسنال منذ عهد ما قبل فينجر

مواعيد مباريات الأربعاء