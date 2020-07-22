في الدرجة الثانية - الداخلية يعود للتدريبات الخميس بعد إجراء المسحة الطبية

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 15:41

كتب : رضا السنباطي

فريق الداخلية

قرر فريق الداخلية العودة للتدريبات من جديد يوم الخميس المقبل عقب ظهور نتيجة المسحة الطبية الأولى.

ويستعد فريق الداخلية لاستئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية في سبتمبر المقبل.

وصرح هشام زكريا المدير الفني للداخلية: "أجرى الفريق مسحات طبية يوم الإثنين الماضي".

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وكشف "ننتظر اليوم الأربعاء نتيجة المسحة من أجل الاطمئنان على اللاعبين".

وأضاف زكريا "يعود الفريق للتدريبات غدا الخميس بعد معرفة نتيجة المسحة الطبية".

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أعلن عودة فرق الدرجة الثانية للتدريبات يوم 4 أغسطس المقبل عقب إجراء المسحات الطبية.

ويحتل الداخلية وصافة مجموعة القاهرة للدرجة الثانية والتي يتأهل المتصدر إلى الدوري الممتاز.

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