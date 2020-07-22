طوكيو: توافر لقاح مضاد لفيروس كورونا = إقامة الأولمبياد

الأربعاء، 22 يوليه 2020 - 15:15

كتب : FilGoal

طوكيو 2020

شدد يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو على أن بلاده ستتمكن من تنظيم الأولمبياد حين يتم توافر لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وتقرر تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب انتشار فيروس كورونا، لتقام في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس العام المقبل 2021.

وقال موري في تصريحات للتليفزيون الياباني: "توافر لقاح مضاد للفيروس سيكون أساسيا للتمكن من إقامة الأولمبياد".

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ورفض موري فكرة إقامة الأولمبياد بدون جماهير، موضحا أن الجمهور جزء اساسي من الرياضة.

لكنه أبدى تفهمه لإمكانية إجراء منافسات الأولمبياد بأعداد محدودة من المشجعين قائلا "إذا كانت هذه الطريقة الوحيدة لإقامة الأولمبياد عندها سنفكر في الأمر".

الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية أفصح من قبل عن رغبته في تفادي إقامة الأولمبياد بدون جماهير.

وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية في مارس الماضي الموعد الجديد لانطلاق أولمبياد طوكيو بعد الاتفاق مع اللجنة المنظمة وحكومة اليابان.

وتم اتخاذ القرار بتأجيل أولمبياد طوكيو عام 2020 بسبب المخاطر الصحية بانتشار فيروس كورونا.

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